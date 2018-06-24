رئيس وزراء إسبانيا يعلن التزام بلاده بالحل الأوروبى لقضية الهجرة غير الشرعية

مدريد (أ ش أ)

صرح رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز بأن بلاده ملتزمة بتطبيق الحل الأوروبى المشترك لقضية الهجرة غير الشرعية.

وذكرت قناة يورو نيوز الأوروبية اليوم الأحد، أن تصريحات سانشيز - جاءت فى حوار صحفى نشر اليوم الأحد قبل ساعات من اجتماع للزعماء الأوروبيين فى بروكسل - لمناقشة القضية فى قمة غير رسمية.

ونقلت القناة عن سانشيز قوله "لا يمكن أن يكون هناك رد فعل أحادي، فى موقفنا من سفينة (أكواريس) قمنا بمبادرة للتضامن لكن الأزمة الإنسانية أمر وسياسة الهجرة أمر آخر. يجب أن تكون سياسة الهجرة مبنية على رد فعل أوروبى مشترك"، مضيفا أن "الأزمة الحالية حول قضية الهجرة تعود جزئيًا إلى عدم وجود تضامن أوروبى".

وأشارت القناة إلى أن سانشيز وضع أهمية كبيرة لقضية الهجرة بعد توليه منصبه، حيث وافق فى وقت سابق من الشهر الجارى على استقبال سفينة (أكواريس) التى كانت تحمل 629 مهاجرًا وتم منعها من الرسو فى إيطاليا ومالطا.