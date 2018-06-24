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الأحد، 24 يونيو 2018 10:34 م
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رئيس وزراء إسبانيا يدعو الاتحاد الأوروبى للمساعدة فى مواجهة المهاجرين

الأحد، 24 يونيو 2018 10:10 م
رئيس وزراء إسبانيا يدعو الاتحاد الأوروبى للمساعدة فى مواجهة المهاجرين رئيس وزراء إسبانيا الجديد
مدريد (أ ش أ)
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دعا رئيس وزراء إسبانيا الجديد بيدرو سانشيز، شركاء مدريد بالاتحاد الأوروبى إلى تقديم العون لبلاده من أجل مواجهة الأعداد المتزايدة من المهاجرين القادمين إليها عبر البحر المتوسط.

وذكر راديو (صوت أمريكا) أن هذا النداء يأتى فى وقت أكدت فيه مفوضية شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن قرابة 40 ألف شخص وصلوا إلى أوروبا بطريق البحر منذ بداية العام الجارى.

وأضافت أرقام مفوضية شئون اللاجئين أن 12 ألف شخص من هؤلاء المهاجرين وصلوا بالفعل إلى السواحل الإسبانية.

يشار إلى أن أزمة المهاجرين غير الشرعيين تفاقمت مؤخرا، إثر رفض مالطا وإيطاليا استقبال أية سفن للمهاجرين فى موانيهما، حيث يرفض رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات اللوم الموجه إلى بلاده فى تفاقم أزمة المهاجرين، مؤكدا أن الوقت ليس ملائما لتبادل الاتهامات واللوم.

 


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