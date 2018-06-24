رئيس شعبة الدواجن: بورصة الدواجن مجموعة سماسرة تحكمها شبكة مصالح

كتب: إسلام سعيد

قال الدكتورعبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن فى غرفة القاهرة التجارية، إن بورصة الدواجن فى بنها تحتاج إلى تشكيل مجلس إدارة حقيقى، لأن البورصة بوضعها الحالى عبارة عن مجموعة من السماسرة ولا يوجد بورصة حقيقية تحدد الأسعار وفق تكاليف الإنتاج.

وأضاف رئيس الشعبة لـ"اليوم السابع" تعليقا على حديث الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة، بأن بورصة الدواجن تدار بالتليفون وتحكمها شبكة مصالح، أن تحديد الأسعار فى هذه البورصة يكون وفق مصالح معينة لبعض من يديرونها، وما نحتاجه فعليا من الوزير هو تكوين مجلس إدارة محترم يحدد السعر وفق تكاليف الانتاج وليس لمصالح خاصة للأعضاء.

وأشار إلى أن إعادة تشكيل مجلس إدارة بورصة الدواجن على أن يمثل فيها كافة المتعاملين بقطاع الدواجن والغرف التجارية فى المحافظات، سيؤدى ذلك إلى عمل انضباط للمنظومة، وتقليل الحلقات الوسيطة، مما يؤدى إلى انضباط فى الأسعار.

وتابع عبد العزيز السيد، أن حديث وزير الرزراعة صحيح جدا، لكن ننتظر منه اتخاذ قرارات حقيقية، لتفعيل بورصة الدواجن وفق طريقة عمل ممنهجة، وليس بالطريقة الحالية التى تراعى مصالح عدد من المنتجين دون مراعاة التسعير وفق تكلفة الإنتاج.

وأكد رئيس شعبة الدواجن أن "آليات تنفيذ بورصة دواجن حقيقية موجودة لدى وزارة الزراعة وليس لدى المنتجين، مشيرا إلى إنه لو تم تفعيل بورصة الطيور سيتم بشكل يومى نشر تكاليف الإنتاج، وتوفير شبكة معلوماتية وحصر شامل لأمهات الطيور والتسمين والبياض، وكذلك تشمل البورصة بيان بأسعار الأعلاف والبيض لنشر التكلفة الحقيقية على أرض الواقع لمواجهة ارتفاع أسعار الدواجن، إلى جانب أنها وسيلة لحصر المنتجين ومواجهة الأمراض بصورة متوازنة وبتنسيق مع كافة الجهات وليس بصورة منفردة من المنتجين.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن، أنه حال تفعيل البورصة بشكل علمى سنتمكن من تطبيق وتفعيل القرار رقم 70 لسنة 2009 فى شأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع ومنع تداول الدواجن الحية للحد من الحلقات الوسيطة على أن يتم الذبح بشكل يومى من خلال مجازر مرخصة يشرف عليها الطب البيطرى، وهنا تقل حلقات التدوال ويحدث انضباط كبير فى الأسعار دون أى اضطرابات فى الأسعار خلال الفترة الماضية.

وحول أسعار الدواجن فى السوق، كشف السيد، أن كيلو الفراخ بـ 25 جنيها فى المزرعة ويصل للمستهلك بـ 29 جنيها وسعر كرتونة البيض بـ 28 جنيها فى المزرعة وتصل للأسواق بـ 33 جنيها.

وكان الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قال إن صناعة الدواجن وأسعارها تدار بالموبايل، قائلا: إن بورصة الدواجن الرئيسية ببنها تحتاج لمراجعة أدائها ومن غير المقبول تحديد سعر طبق البيض بـ 32 جنيها وفى اليوم التالى يتم خفض السعر لـ28 جنيها مما يدلل على وجود شبكات مصالح تتحكم فى السوق لمصالحها فقط دون النظر لمصالح المواطنين.

وتابع الوزير إن البورصة ستشهد إعادة نظر فى المرحلة المقبلة بحيث تعود لمهمتها الرئيسية فى تحديد الأسعار بطريقة إليكترونية حديثة للقضاء على الحلقات الوسيطة فى التجارة والتى تتسبب فى التلاعب فى الأسعار على حساب صغار المربين.