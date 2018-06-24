رئيس البرلمان: نتمسك بالرئيس السيسى ونقف خلفه وندعمه.. والشعب قال كلمته

كتب محمود حسين

جدد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، دعم وتأييد المجلس للرئيس عبد الفتاح السيسى ومساندته لقيادة البلاد إلى بر الأمان، وتحقيق صالح الوطن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، ردا على حديث النائب مصطفى الجندى، عندما قال "لازم نواجه أعداء الوطن، والناس اللى قاعدة تقول ولا يوم من أيامك يا مبارك، بقولهم أيام مبارك كنا نعيش فى عالم افتراضى، ونريد أن نعيش فى عالم حقيقى ،ولازم نواجه أعدائنا".

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "دع الأعداء يقولوا ما يقولون، لقد قال الشعب المصرى كلمته، وقال أعضاء البرلمان كلمتهم، داخل وخارج هذا المجلس، بتأييد وإعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسىى، فهو الرئيس الذى نتمسك به ونقف خلفه وندعمه دائما وأبدا، وكما ذكرت لقد قال الشعب المصرى كلمته، وقال هذا المجلس كلمته، فالرئيس ورئيسنا إن شاء الله دائما وأبدا الرئيس عبد الفتاح السيىسى..التحية والتأييد له من داخل هذا المجلس".

وكان مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 266 لسنة 2018 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2018، لمدة ثلاثة أشهر أخرى في جميع أنحاء البلاد، تبدأ من الساعة الواحدة صباح يوم السبت الموافق 14/7/2018.