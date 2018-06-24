video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 24 يونيو 2018 04:44 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس البرلمان: نتمسك بالرئيس السيسى ونقف خلفه وندعمه.. والشعب قال كلمته

الأحد، 24 يونيو 2018 03:14 م
رئيس البرلمان: نتمسك بالرئيس السيسى ونقف خلفه وندعمه.. والشعب قال كلمته على عبد العال
كتب محمود حسين
إضافة تعليق

جدد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، دعم وتأييد المجلس للرئيس عبد الفتاح السيسى ومساندته لقيادة البلاد إلى بر الأمان، وتحقيق صالح الوطن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، ردا على حديث النائب مصطفى الجندى، عندما قال "لازم نواجه أعداء الوطن، والناس اللى قاعدة تقول ولا يوم من أيامك يا مبارك، بقولهم أيام مبارك كنا نعيش فى عالم افتراضى، ونريد أن نعيش فى عالم حقيقى ،ولازم نواجه أعدائنا".

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "دع الأعداء يقولوا ما يقولون، لقد قال الشعب المصرى كلمته، وقال أعضاء البرلمان كلمتهم، داخل وخارج هذا المجلس، بتأييد وإعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسىى، فهو الرئيس الذى نتمسك به ونقف خلفه وندعمه دائما وأبدا، وكما ذكرت لقد قال الشعب المصرى كلمته، وقال هذا المجلس كلمته، فالرئيس ورئيسنا إن شاء الله دائما وأبدا الرئيس عبد الفتاح السيىسى..التحية والتأييد له من داخل هذا المجلس".

وكان مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 266 لسنة 2018 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168  لسنة 2018، لمدة ثلاثة أشهر أخرى في جميع أنحاء البلاد، تبدأ من الساعة الواحدة صباح يوم السبت الموافق 14/7/2018.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إجراء تصويت بمجلس النواب الأمريكى الأسبوع القادم على مشروع قانون بشأن الهجرة

أحمد السجينى يستقبل غدا سفير أوكرانيا بالقاهرة بمقر مجلس النواب

مجلس النواب يقف دقيقة حدادا على روح اللواء زكى باقى يوسف وشهداء الوطن

اخبار البرلمان

مجلس النواب

البرلمان

على عبد العال

الجلسه العامه

السيسى




لا تفوتك
الأهرام سبورت يضم طارق حامد وعلى جبر من الزمالك بـ5 ملايين دولار

الأهرام سبورت يضم طارق حامد وعلى جبر من الزمالك بـ5 ملايين دولار

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

صور.. "أمن الجيزة" يكشف غموض مقتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه بعد مرور 5 أيام.. الأب وراء ارتكاب الجريمة ويعترف: خفت عليهم من الفقر بعد خسارة ثروتى فى البورصة.. والتحريات تكشف: يعانى من مرض نفسى

صور.. "أمن الجيزة" يكشف غموض مقتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه بعد مرور 5 أيام.. الأب وراء ارتكاب الجريمة ويعترف: خفت عليهم من الفقر بعد خسارة ثروتى فى البورصة.. والتحريات تكشف: يعانى من مرض نفسى

للمرة الأولى فى تاريخ المملكة.. اليوم المرأة السعودية تقود سيارتها وسط اهتمام دولى.. المشاهير يوثقون اللحظات الأولى وفرحة السعوديات بعد الانطلاق.. تخصيص مواقف خاصة للنساء.. وسعوديات: شكرا خادم الحرمين.. فيديو

للمرة الأولى فى تاريخ المملكة.. اليوم المرأة السعودية تقود سيارتها وسط اهتمام دولى.. المشاهير يوثقون اللحظات الأولى وفرحة السعوديات بعد الانطلاق.. تخصيص مواقف خاصة للنساء.. وسعوديات: شكرا خادم الحرمين.. فيديو

القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه فى بولاق

القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه فى بولاق

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة