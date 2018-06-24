video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 24 يونيو 2018 10:55 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

خفر السواحل الإيطالى يطالب سفن إغاثة المهاجرين بالرسو فى الشواطئ الليبية

الأحد، 24 يونيو 2018 09:57 م
خفر السواحل الإيطالى يطالب سفن إغاثة المهاجرين بالرسو فى الشواطئ الليبية خفر السواحل الإيطالى
روما (أ ش أ)
إضافة تعليق

طالبت قوات خفر السواحل الإيطالية سفن الإغاثة التى تنشط فى البحر المتوسط لإغاثة المهاجرين، بالرسو على شواطئ ليبيا وعدم التوجه للشواطئ الإيطالية فى حالات الإغاثة.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) اليوم الأحد، عن قوات خفر السواحل الإيطالية قولها فى رسالة بعثتها إلى سفن الإنقاذ العاملة فى البحر الأبيض المتوسط، إن إيطاليا لن تسمح للسفن بإنزال المهاجرين الذين تنقذهم فى البلاد.

يأتى ذلك فى وقت تتخذ فيه الحكومة الإيطالية الجديدة موقفا متشددا من المهاجرين الذين ينطلقون من السواحل الليبية باتجاه أراضيها، إذ رفضت مؤخرا استقبال سفينة مهاجرين ورست فى إسبانيا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. خفر السواحل الإيطالى ينقل مهاجرين غير شرعيين إلى ميناء بصقلية

خفر السواحل الإيطالية تتسلم 42 مهاجرا أنقذتهم البحرية الأمريكية

خفر السواحل الإيطالى ينقذ 48 مهاجرا سوريا وعراقيا قبالة مياه كالابريا

ايطاليا

اخبار ايطاليا

السواحل الايطالى

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
رئيس الوزراء عقب لقائه على عبد العال: بيان الحكومة أمام البرلمان قبل 4 يوليو

رئيس الوزراء عقب لقائه على عبد العال: بيان الحكومة أمام البرلمان قبل 4 يوليو

الزراعة: لا زيادة فى أسعار أسمدة المحاصيل الصيفية وتوفير 970 ألف طن بالجمعيات

الزراعة: لا زيادة فى أسعار أسمدة المحاصيل الصيفية وتوفير 970 ألف طن بالجمعيات

هكذا حلت أجهزة الأمن لغز مقتل أحفاد "المرسى أبو العباس" ووالدتهم فى 5 أيام.. التحريات والكاميرات أكدت عدم دخول أشخاص غريبة.. التضييق على الزوج دفعه للاعتراف بارتكاب الجريمة.. والنيابة تنتظر تقرير المعمل الجنائى

هكذا حلت أجهزة الأمن لغز مقتل أحفاد "المرسى أبو العباس" ووالدتهم فى 5 أيام.. التحريات والكاميرات أكدت عدم دخول أشخاص غريبة.. التضييق على الزوج دفعه للاعتراف بارتكاب الجريمة.. والنيابة تنتظر تقرير المعمل الجنائى

البرلمان يوافق على تمديد الطوارئ 3 أشهر و70 مليارا اعتمادا إضافيا.. سعد الجمال: الموافقة حماية للمواطن وليست تقييدا للحرية.. متحدث المجلس: لن تمس الحريات العامة.. ووزير المالية: 25% من موارد الدولة غير ضريبية

البرلمان يوافق على تمديد الطوارئ 3 أشهر و70 مليارا اعتمادا إضافيا.. سعد الجمال: الموافقة حماية للمواطن وليست تقييدا للحرية.. متحدث المجلس: لن تمس الحريات العامة.. ووزير المالية: 25% من موارد الدولة غير ضريبية

كأس العالم 2018.. هارى كين أفضل لاعب فى مباراة انجلترا ضد بنما

كأس العالم 2018.. هارى كين أفضل لاعب فى مباراة انجلترا ضد بنما

الشناوى يحرس مرمى منتخب مصر أمام السعودية.. والحضرى يشارك بديلا

الشناوى يحرس مرمى منتخب مصر أمام السعودية.. والحضرى يشارك بديلا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة