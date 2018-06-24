خفر السواحل الإيطالى يطالب سفن إغاثة المهاجرين بالرسو فى الشواطئ الليبية

روما (أ ش أ)

طالبت قوات خفر السواحل الإيطالية سفن الإغاثة التى تنشط فى البحر المتوسط لإغاثة المهاجرين، بالرسو على شواطئ ليبيا وعدم التوجه للشواطئ الإيطالية فى حالات الإغاثة.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) اليوم الأحد، عن قوات خفر السواحل الإيطالية قولها فى رسالة بعثتها إلى سفن الإنقاذ العاملة فى البحر الأبيض المتوسط، إن إيطاليا لن تسمح للسفن بإنزال المهاجرين الذين تنقذهم فى البلاد.

يأتى ذلك فى وقت تتخذ فيه الحكومة الإيطالية الجديدة موقفا متشددا من المهاجرين الذين ينطلقون من السواحل الليبية باتجاه أراضيها، إذ رفضت مؤخرا استقبال سفينة مهاجرين ورست فى إسبانيا.