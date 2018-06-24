خبير سياسى تركى: أرودغان يأخذ تركيا إلى حرب أهلية كاملة

كتبت فاطمة شوقى

تشهد تركيا اليوم انتخابات مبكرة حاسمة ستنقلها إلى النظام الرئاسى، وينتظر أن يشهد الاقتراع المقرر اليوم الأحد منافسة شديدة بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومعارضيه على منصب الرئاسة وكذلك على مقاعد البرلمان، حيث قال الخبير السياسى تركى الأصل وارجنتيتى الجنسية محمد على دوجان إن "أردوغان يأخذ تركيا الى حرب أهلية كاملة".

وأضاف دوجان، فى لقاء مع قناة "إسبان تى فى " الإيرانية – الإسبانية إن " أردوغان يعتبر تهديد واضح للديمقراطية فى البلاد ، وتسبب فى حدوث انقسام كبير فى تركيا، كما أنه تسبب فى وجود عدد كبير من السجناء السياسيين وعدد من السجناء الصحفيين أيضا، ووضع حرية الإعلام فى تركيا فى خطر.

وهذه الانتخابات المبكرة هى الأولى بعد تعديلات دستورية وصفت بالتاريخية وتمنح الرئيس المقبل صلاحيات واسعة النطاق، ويتنافس 6 مرشحين أبرزهم الرئيس الحالى أردوغان مرشح حزب العدالة والتنميةالحاكم، و محرم إنجة مرشح حزب الشعب الجمهورى على مقعد الرئاسة، بينما تشارك 8 أحزاب فى السباق لنيل أغلبية مقاعد البرلمان.

وترجح معظم استطلاعات الرأى فوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية، لكن بعضها يتوقع جولة إعادة يتنافس فيها مع إنجة بعد أسبوعين. وبالنسبة إلى الانتخابات البرلمانية، فلا يستبعد بعض المحللين وبعض الاستطلاعات أن يخسر حزب العدالة والتنمية الأغلبية فى البرلمان بسبب تحالف عدة أحزاب معارضة بقيادة حزب الشعب الجمهورى.