حلف شمال الأطلسى يؤكد استعداده لمساعدة إيطاليا فى ليبيا

روما (أ ف ب)

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبرج الأحد، إن الحلف مستعد لتقديم المساعدة فى ليبيا لمواجهة أزمة المهاجرين، محذرا من أنه لا يوجد حل عسكرى للأزمة فى هذا البلد.

وصرح ستولتبرج لصحيفة "لا ريببليكا" الإيطالية اليومية أن "حلف شمال الأطلسى مستعد لمساعدة ليبيا على بناء مؤسساتها الأمنية".

وقال إن خبراء من الحلف "على اتصال حاليا بالسلطات الليبية لتحديد كيفية مساعدتهم بشكل أفضل".

وأضاف أن "أى دعم من إيطاليا سيكون مرحبا به، ولكن ذلك يعود إلى الحكومة الإيطالية".

وتعانى ليبيا من حالة من الفوضى منذ الإطاحة بالزعيم الليبى معمر القذافى بدعم من حلف شمال الأطلسى فى 2011. ونجم عن ذلك أن أصبحت البلاد نقطة انطلاق لآلاف المهاجرين الذين يأملون فى الوصول إلى أوروبا، والذين يغرق المئات منهم أثناء محاولتهم عبور المتوسط.

ووصل مئات آلاف المهاجرين إلى الشواطئ الإيطالية فى السنوات الأخيرة.

وتعهدت الحكومة الشعبوية الايطالية الجديدة بالحد من وصول المهاجرين وحظرت سفن الانقاذ التابعة للمنظمات الاهلية من الدخول الى موانئها وطلبت من حلف الاطلسى مساعدة اكبر فى التعامل مع الهجرة غير القانونية وتهريب البشر.

وقال ستولتنبرغ "لا يوجد حل عسكرى لازمة المهاجرين ولكن حلف شمال الاطلسى سيساعد على جعل هذه القضية اقل خطورة"، مضيفا ان نشر قوات حلف شمال الاطلسى فى بحر ايجه "ساعد على كبح تهريب البشر غير القانونى والخطير".