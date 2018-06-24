حصاد أهم الأخبار.. "الكهرباء" تنتهى من أكبر محطة رياح بالعالم فى 30 يونيو

كتبت سارة الباز

خلال الساعات الماضية، أُعلنت قرارت وجرت أحداث كثيرة، لذا نقدم لك هنا عبر سطور "اليوم السابع" التالية أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

زيادة الرواتب والمعاشات

اللواء مهندس باقى زكي من أبطال أكتوبر





الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف

المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف