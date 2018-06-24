حصاد أهم الأخبار.. "الكهرباء" تنتهى من أكبر محطة رياح بالعالم فى 30 يونيو

خلال الساعات الماضية، أُعلنت قرارت وجرت أحداث كثيرة، لذا نقدم لك هنا عبر سطور "اليوم السابع" التالية أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.
وزير التموين يعقد اليوم اجتماعا مع اتحاد الغرف التجارية لضبط أسعار المنتجات
الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
وزارة البيئة: الأنواع الغازية سبب 40% من الفقد البيولوجى حول العالم
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
وزير الإسكان: تنفيذ 11 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة جنوب سيناء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وزير النقل: بروتوكول تعاون لتكريك مجرى النيل من القناطر الخيرية حتى نجع حمادى
الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات
"الكهرباء" تنتهى من أكبر محطة رياح بالعالم فى 30 يونيو بقدرة 580 ميجا وات
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
وزير الإسكان: الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية ستكون جاهزة قبل 30 يونيو
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
الصحة: تشديد الرقابة على 220 بنك دم بالجمهورية منعًا لنقل العدوى
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
الليلة.. القمر الأحدب يقترن بالمشترى فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة
القمر الأحدب
وزارة الهجرة تطلق مبادرة "فى إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك" لدعم التنمية
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
"منتجو الدواجن": إنشاء بورصة وشركة تسويق بعد استكمال قاعدة بيانات المزارع
الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
"الإسكان"تنفذ 90% من نصيبها بمشروعات الطرق وإنهاء محور 30 يونيو قريبا
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
فيديو.. العلاوات والزيادات الجديدة فى الرواتب والمعاشات
زيادة الرواتب والمعاشات
بدء مراسم جنازة اللواء باقى زكى يوسف صاحب فكرة تدمير خط بارليف
اللواء مهندس باقى زكي من أبطال أكتوبر
وزيرة الصحة: 29 مستشفى نموذجى تقدم خدمة طبية مميزة للمواطنين
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
الإمام الأكبر يستقبل رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف
محافظ القاهرة يستقبل عمدة فرانكفورت والوفد المرافق له
المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
الأوقاف تبدأ دورات تدريبية للواعظات والأئمة فى المواريث وفقه المقاصد
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة