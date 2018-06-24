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حزب أردوغان يستعين باللاجئين السوريين للتصويت له فى الانتخابات

الأحد، 24 يونيو 2018 01:13 م
حزب أردوغان يستعين باللاجئين السوريين للتصويت له فى الانتخابات اردوغان
كتب- هاشم الفخرانى
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ذكرت صحيفة "زمان" التركية، أن حزب العدالة والتنمية التركى الذى يتزعمه رجب طيب أردوغان استخدم اللاجئين السوريين للمشاركة والتصويت فى الانتخابات الرئاسة والبرلمانية التى تجرى اليوم الاحد ، من أجل التصويت لصالح الحزب.

وقالت الصحيفة، إن حافلات شرطة تخلو من اللوحة المعدنية تنقل لاجئين سوريين لا يحملون الجنسية التركية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تشهدها تركيا اليوم الأحد

وأضافت الصحيفة، أن سيارات الشرطة انصرفت عقب اعتراض المواطنين والأحزاب المعارضة لها .

وانطلقت صباح اليوم فى تركيا الانتخابات الرئاسة والبرلمانية لاختيار رئيس جديد للبلاد، وبرلمان جديد بعد وصول عدد الأعضاء إلى 600 عضو بدلا من 550 .

ومن المنتظر أن يدلي 56 مليونا و322 ألفا و632 ناخباً تركيا بأصواتهم في 180 ألفا و64 صندوقا انتخابيا، موزعين على جميع أنحاء الولايات التركية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 6 مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، عن "تحالف الشعب" (يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية)، والمرشح عن حزب "الشعب الجمهوري" المعارض محرم إنجه، ومرشح حزب "الشعوب الديمقراطي" صلاح الدين دميرطاش.

 

 


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