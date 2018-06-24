حرس السواحل الليبى ينقذ 100 مهاجر إفريقى فى البحر المتوسط

طرابلس (أ ش أ)

أعلن حرس السواحل الليبى، اليوم الأحد، إنقاذ حوالى 100 مهاجر إفريقى من ضمنهم عشرات الأطفال والنساء فى البحر المتوسط قرب سواحل ليبيا.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن "أيوب القاسم" المتحدث باسم حرس السواحل الليبي، قوله إنه تم اعتراض اليوم قارب كان يحمل ركابًا من ضمنهم 22 سيدة، و26 طفلًا قبالة سواحل مدينة "زليتن".

وأضاف القاسم، أنه تم منح المهاجرين معونات إنسانية وطبية، كما تم نقلهم للقاعة البحرية فى العاصمة طرابلس.

يشار إلى أن ليبيا تعتبر نقطة عبور مهمة للمهاجرين الذين يرحلون من بلادهم إلى أوروبا، وكانت السلطات الليبية زادت من جهودها بمساعدة أوروبا لإيقاف تدفق المهاجرين.