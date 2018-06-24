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حبس طالب إخوانى 15 يوما فى اتهامه بالتورط بتأسيس حركة حسم الإرهابية

الأحد، 24 يونيو 2018 09:07 ص
حبس طالب إخوانى 15 يوما فى اتهامه بالتورط بتأسيس حركة حسم الإرهابية حبس-أرشيفية
كتب: أحمد متولى
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أصدرت النيابة العامة، قرارا بحبس طالب جامعى ينتمى إلى تنظيم الإخوان، 15 يوما احتياطيا على ذمة اتهامه فى قضية تأسيس حركة حسم الإرهابية، المتورط أعضائها فى تنفيذ عمليات إرهابية كبرى، فى مقدمتها محاولتى اغتيال النائب العام المساعد، والمفتي السابق علي جمعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، نهاية الأسبوع الماضي من القبض على الطالب الجامعي أحمد طارق صبري، مقيم بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، تنفيذا لقرار جهات التحقيق الصادر بضبطه وإحضاره على ذمة قضية تأسيس حركة حسم المقيدة تحت رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بـ"حسم 2".

وأحالت الأجهزة الأمنية المتهم إلى نيابة أمن الدولة العليا، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، ومن ثم قرر فريق التحقيق حبسه احتياطيا على ذمة القضية التي تضم عشرات المتهمين من أعضاء تنظيم الإخوان.

 

 

 

 


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