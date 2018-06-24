جون كاسن: 11 جامعة بريطانية تزور مصر لافتتاح فروع فى القاهرة والمحافظات

كتب هيثم سلامة

أكد السفير البريطانى فى القاهرة، جون كاسن، أن هناك 11 جامعة بريطانية تزور مصر الأسبوع الحالى، بهدف فتح فروع جديدة.

وكتب السفير البريطانى فى القاهرة، جون كاسن، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "11 جامعة بريطانية تزور مصر الأسبوع ده عشان تفتح فروع مش بس في القاهرة والجيزة، وفي المحافظات كمان".

وأضاف جون كاسن: "حوالي 20.000 طالب وطالبة مصريين بيدرسوا في جامعات بريطانية فاتحة فروع هنا في مصر. السنة دي وزير التعليم العالي المصري ووزير الجامعات والعلوم البريطاني مضوا مذكرة تفاهم عشان جامعات أكثر تفتح".

وتابع: "جامعة الجيزة الجديدة عملت شراكة مع جامعة لندن في 2016 وبيدّرسوا مناهجهم عشان يخرجوا أحسن دكاترة وصيادلة في مصر".



السفير البريطانى فى القاهرة: "11جامعة بريطانية بتزور مصر الأسبوع ده عشان تفتح فروع"