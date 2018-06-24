video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 24 يونيو 2018 09:13 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

تونس: الأمور عادت لطبيعتها بعد إعادة فتح طريق "رأس جدير- بن قردان"

الأحد، 24 يونيو 2018 07:26 م
تونس: الأمور عادت لطبيعتها بعد إعادة فتح طريق "رأس جدير- بن قردان" وزير الشئون الخارجية التونسى خميس الجهيناوى
تونس (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد وزير الشئون الخارجية التونسى خميس الجهيناوى، عودة الأوضاع إلى طبيعتها على طول الطريق الرابط رأس جدير - بن قردان، بعد أن تم إعادة فتح الطريق أمام المسافرين الليبيين، إثر تسجيل بعض المناوشات فى المنطقة، كرد فعل على بعض الإجراءات المتخذة من الجانب الليبى فى إطار تنظيم العمل بالمنفذ الحدودى.

وأشار الجهيناوى إلى أنّ عودة الأمور إلى نصابها فى معبر رأس جدير واستئناف حركة العبور تأتى بعد التنسيق بين الخارجية التونسية والليبية، قائلا فى تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "الصباح" التونسية عبر موقعها الإلكترونى "كنا على دراية بالأوضاع فى معبر رأس جدير وبن قردان وتم التنسيق مع الجانب الليبى، والتأكيد على ضرورة عدم غلق الحدود والحفاظ على الحركة العادية للعبور وعلى سلامة المسافرى من الجانبين".

وكان الجهيناوى أجرى مع نظيره الليبى وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطنى محمد سيالة، مباحثات تناولت أزمة المسافرين الليبيين إلى تونس فى ظل ما تردد حول غلق الطريق الرابط بين رأس جدير وبن قردان أمام العائلات الليبية.

وقال الجهيناوى إنه أجرى لقاءات عديدة مع الجانب الليبي، فى إطار العلاقات التونسية-الليبية، وحل جميع المشكلات العالقة بين الجانبين، مُشيرا إلى أن هنالك زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الليبى إلى تونس.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش التونسى ينقذ 3 جزائريين حاولوا الهجرة غير الشرعية

تونس

اخبار تونس

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

الخارجيه التونسيه




لا تفوتك
رئيس الوزراء عقب لقائه على عبد العال: بيان الحكومة أمام البرلمان قبل 4 يوليو

رئيس الوزراء عقب لقائه على عبد العال: بيان الحكومة أمام البرلمان قبل 4 يوليو

الزراعة: لا زيادة فى أسعار أسمدة المحاصيل الصيفية وتوفير 970 ألف طن بالجمعيات

الزراعة: لا زيادة فى أسعار أسمدة المحاصيل الصيفية وتوفير 970 ألف طن بالجمعيات

هكذا حلت أجهزة الأمن لغز مقتل أحفاد "المرسى أبو العباس" ووالدتهم فى 5 أيام.. التحريات والكاميرات أكدت عدم دخول أشخاص غريبة.. التضييق على الزوج دفعه للاعتراف بارتكاب الجريمة.. والنيابة تنتظر تقرير المعمل الجنائى

هكذا حلت أجهزة الأمن لغز مقتل أحفاد "المرسى أبو العباس" ووالدتهم فى 5 أيام.. التحريات والكاميرات أكدت عدم دخول أشخاص غريبة.. التضييق على الزوج دفعه للاعتراف بارتكاب الجريمة.. والنيابة تنتظر تقرير المعمل الجنائى

البرلمان يوافق على تمديد الطوارئ 3 أشهر و70 مليارا اعتمادا إضافيا.. سعد الجمال: الموافقة حماية للمواطن وليست تقييدا للحرية.. متحدث المجلس: لن تمس الحريات العامة.. ووزير المالية: 25% من موارد الدولة غير ضريبية

البرلمان يوافق على تمديد الطوارئ 3 أشهر و70 مليارا اعتمادا إضافيا.. سعد الجمال: الموافقة حماية للمواطن وليست تقييدا للحرية.. متحدث المجلس: لن تمس الحريات العامة.. ووزير المالية: 25% من موارد الدولة غير ضريبية

كأس العالم 2018.. هارى كين أفضل لاعب فى مباراة انجلترا ضد بنما

كأس العالم 2018.. هارى كين أفضل لاعب فى مباراة انجلترا ضد بنما

الشناوى يحرس مرمى منتخب مصر أمام السعودية.. والحضرى يشارك بديلا

الشناوى يحرس مرمى منتخب مصر أمام السعودية.. والحضرى يشارك بديلا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة