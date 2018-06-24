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تموين الجيزة: نكثف حملاتنا فى الشوارع لحل مشاكل المواطنين

الأحد، 24 يونيو 2018 11:13 ص
تموين الجيزة: نكثف حملاتنا فى الشوارع لحل مشاكل المواطنين هشام كامل وكيل تموين الجيزة
كتب إبراهيم سالم
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قال هشام كامل وكيل وزارة التموين بمحافظة الجيزة، إن المديرية بدأت بالفعل تحقيق متطلبات وزير التموين الدكتور على المصيلحى لمديرى المديريات، من ضرورة النزول إلى الشارع والعمل على الحل الفورى لمشاكل المواطنين على اختلاف أشكالها، مشيرا إلى أن الدولة فى تحدى ولابد من تكثيف العمل لمواجهة كافة المشاكل.

وأضاف هشام كامل فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه عقد اجتماع مع مديرى إدارات التموين بالأحياء صباح اليوم يتبعه اجتماع أخر مع مديرى الإدارات ظهر اليوم، للتأكيد على تقسيم مجموعات بالإدارات المختلفة للمرور على محطات البوتوجاز والبنزبن، ومتابعة أسعار البيع لكافة السلع لضبط السوق المصرى، مشيرا إلى أن المديرية ستعمل على حل أزمة بطاقات التموين ورفع كفاءة المكاتب المنتشرة بنطاق المحافظة.


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