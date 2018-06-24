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تعرف على الإجراءات والأوراق المطلوبة لاستخراج وتجديد رخصة بائع بالأسواق

الأحد، 24 يونيو 2018 05:00 ص
تعرف على الإجراءات والأوراق المطلوبة لاستخراج وتجديد رخصة بائع بالأسواق بائع - أرشيفية
كتب محمود عثمان
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ينشر "اليوم السابع" الأوراق والإجراءات المطلوبة لاستخراج وتجديد رخصة بائع بالأسواق من مختلف المحافظات.

وتشمل المستندات المطلوبة بحثا اجتماعيا، وصحيفة الحالة الجنائية، وصورة الشهادة الصحية، صورة بطاقة الرقم القومى، وصورتين شخصيتين للبائع، والإيصال الدال على سداد الرسوم، وما يفيد بالاشتراك فى التأمينات الاجتماعية.

وتشمل المعايير المؤهلة للحصول على تلك الخدمة أن يكون المتقدم مالكا لمحل أو مستأجر أو وكيل أعمال لأحدهما بتوكيل رسمى موثق مع ضرورة عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة، يحصل المتقدم للحصول على الرخصة على نموذج لطلبها ليملأه ثم يتقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة، وعقب ذلك يتوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة، ليتسلم الخدمة.

وتبلغ قيمة الرسوم للحصول على تلك الخدمة 3 جنيهات ضريبة نوعية، و10 قروش رسم تنمية موارد، بالإضافة إلى قيمة الإيجار السنوى للمساحة المخصصة للبائع فى السوق، ويتسلم طالب الخدمة الرخصة عقب 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات والأوراق المطلوبة.

 


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