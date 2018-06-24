تصعيد المستشار طارق عبد العليم نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا

كتب إبراهيم قاسم

وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تصعيد المستشار طارق عبد العليم السيد أبو العطا، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة، نائبا لرئيس المحكمة الدستورية.

كما وافقت على تعيين المستشار عماد طارق البشرى، رئيسا لهيئة المفوضين، خلفا للمستشار طارق عبد العليم .

والمستشار طارق عبد العليم من مواليد 1/11/1962 وحصل على ليسانس حقوق عام 1984- بتقدير جيد جامعة القاهرة وحصل على دبلـوم الدراسات العليا في القانون العام عام 1987- بتقدير جيـد - كلية الحقوق جامعة القاهرة ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الجنائية سنة 1988- بتقدير جيـد - كلية الحقوق جامعة القاهرة.

والتحق بالعمل عضواً بقسم المحاكم الإدارية بهيئة قضايا الدولة ثم التحق بالعمل عضواً بقسم كليات الجيزة بهيئة قضايا الدولة ثم التحق بالعمل عضواً بقسم القضاء الإداري بهيئة قضايا الدولة والتحق بالعمل عضواً بإدارة التفتيش الفني بهيئة قضايا الدولة واصبح عضواً بقسم الإدارية العليا بهيئة قضايا الدولة حتى ان التحق بالعمل عضواً بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا وعين رئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بتاريخ 15/2/2010 وعين رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2017/10/3 .

الجدير بالذكر أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا سيستمر فى منصبه كرئيسا للمحكمة حتى 1 اغسطس 2018 على ان يتولى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المحكمة الجديد مهام عمله رسميا يوم 1 اغسطس المقبل .