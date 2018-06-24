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تراجع تجارة الصين مع كوريا الشمالية لتصل 887.4 مليون دولار فى 5 أشهر

الأحد، 24 يونيو 2018 12:12 ص
تراجع تجارة الصين مع كوريا الشمالية لتصل 887.4 مليون دولار فى 5 أشهر اليوان الصينى
بكين - (رويترز)
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أظهرت بيانات الجمارك اليوم السبت، تراجع تجارة الصين مع كوريا الشمالية 56.8%على أساس سنوى فى الأشهر الخمسة الأولى من 2018 لتسجل 887.4 مليون دولار.

 

وانخفضت الواردات من كوريا الشمالية 87% إلى 94.3 مليون دولار فى الفترة من يناير إلى مايو.

 

وبلغ إجمالى تجارة الصين مع كوريا الشمالية 230.87 مليون دولار فى مايو مقارنة مع 173.7 مليون دولار فى الشهر السابق.

 

وسجلت صادرات الصين إلى كوريا الشمالية 217.2 مليون دولار في مايو فى حين بلغت الواردات من كوريا الشمالية 13.65 مليون دولار حسبما أبانته الأرقام.


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كوريا الشمالية

التبادل التجارى الصينى




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