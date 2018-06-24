video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 24 يونيو 2018 09:57 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

تحرير 1319 مخالفة مرورية وفحص 8 سيارات فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأحد، 24 يونيو 2018 09:21 ص
تحرير 1319 مخالفة مرورية وفحص 8 سيارات فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
إضافة تعليق

شنت اليوم مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة، حملة مرورية برئاسة العميد محمد لبنه مدير إدارة المرور بالمحافظة، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والمقدم تامر الأقصرى رئيس وحدة مرور السادات.

أسفرت الحملة عن تحرير1319مخالفة متنوعة عبارة عن تحرير، 133مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير، 73مخالفة أنتظار خاطئ، وضبط 10دراجة نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ 18حالة تحدث فى المحمول، حالة تصالح فورى، وضبط مخالفات على نموذج 125، وتم ضبط 996 مخالفة، بجانب فحص 8سيارات مهملة فى ميادين المحافظة خوفا من احتوائهم على مواد متفجرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فى حملة بالمنوفية..ضبط صاحب محطة وقود باع 10 آلاف لتر سولار بالسوق السوداء

المنوفيه

محافظه المنوفيه

اخبار المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مرور المنوفيه

امن المنوفيه




لا تفوتك
الحكومة: المتحف المصرى يضم 100 ألف قطعة أثرية وسينقل مصر نقلة كبيرة سياحيا

الحكومة: المتحف المصرى يضم 100 ألف قطعة أثرية وسينقل مصر نقلة كبيرة سياحيا

فيديو.. الأمير الوليد بن طلال يجلس بجوار ابنته "ريم" أثناء قيادتها السيارة

فيديو.. الأمير الوليد بن طلال يجلس بجوار ابنته "ريم" أثناء قيادتها السيارة

أحياء الجيزة الراقية تودع "الفلل".. استبدالها بأبراج سكنية فى المهندسين والدقى يغير ملامح المنطقة ويهدد شبكات المرافق.. أقل وحدة بـ2 مليون جنيه.. ورئيس شركة المياه: الشبكات لم تجدد منذ إنشائها

أحياء الجيزة الراقية تودع "الفلل".. استبدالها بأبراج سكنية فى المهندسين والدقى يغير ملامح المنطقة ويهدد شبكات المرافق.. أقل وحدة بـ2 مليون جنيه.. ورئيس شركة المياه: الشبكات لم تجدد منذ إنشائها

حصاد اليوم العاشر من كأس العالم.. تونس تزيد أوجاع العرب بهزيمة ثقيلة أمام بلجيكا.. المكسيك تقترب من التأهل بفوز صعب على كوريا الجنوبية.. ألمانيا تقتل السويد بهدف الدقيقة 95.. وإصابة دموية لنجم الماكينات

حصاد اليوم العاشر من كأس العالم.. تونس تزيد أوجاع العرب بهزيمة ثقيلة أمام بلجيكا.. المكسيك تقترب من التأهل بفوز صعب على كوريا الجنوبية.. ألمانيا تقتل السويد بهدف الدقيقة 95.. وإصابة دموية لنجم الماكينات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة