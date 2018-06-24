تحرير 1319 مخالفة مرورية وفحص 8 سيارات فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شنت اليوم مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة، حملة مرورية برئاسة العميد محمد لبنه مدير إدارة المرور بالمحافظة، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والمقدم تامر الأقصرى رئيس وحدة مرور السادات.

أسفرت الحملة عن تحرير1319مخالفة متنوعة عبارة عن تحرير، 133مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير، 73مخالفة أنتظار خاطئ، وضبط 10دراجة نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ 18حالة تحدث فى المحمول، حالة تصالح فورى، وضبط مخالفات على نموذج 125، وتم ضبط 996 مخالفة، بجانب فحص 8سيارات مهملة فى ميادين المحافظة خوفا من احتوائهم على مواد متفجرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.