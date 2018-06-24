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تجديد حبس مجند فى واقعة مقتل نزيل دار أيتام خلال مطاردته أمنيا فى 6 أكتوبر

الأحد، 24 يونيو 2018 10:29 ص
تجديد حبس مجند فى واقعة مقتل نزيل دار أيتام خلال مطاردته أمنيا فى 6 أكتوبر محكمة -أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر للمرة الثالثة، حبس مجند 15 يوما على ذمة التحقيقات، التى تجريها النيابة فى اتهامه بقتل نزيل إحدى دور الأيتام بمدينة 6 أكتوبر، خلال مطاردته من قبل الأمن.
 
من جانبها، استعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثمان "حسن.م" أحد نزلاء دار أيتام بمدينة 6 أكتوبر، والذى توفى فى مطاردة أمنية له على خلفية الاشتباه فى تورطه بالإتجار فى المواد المخدرة، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته.
 
البداية أثناء متابعة قوة أمينة تابعة لإدارة تأمين مدينة 6 أكتوبر، الحالة الأمنية بالمدينة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، اشتبه رجال المباحث فى عدد من الأشخاص بمحيط الدار، وأثناء تفتيشهم وفحص هويتهم هرب أحدهم، فطارده أفراد القوة، وأطلق مجند النار صوبه، فأصيب بطلق نارى، وسقط على الأرض متوفيا.
 
تلقى اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، إخطارا يفيد بأنه أثناء متابعة قوة تابعة لإدارة تأمين أكتوبر، للحالة الأمنية بدائرة قسم أول أكتوبر، أمام دار أيتام شاهد رجال المباحث عددا من الأشخاص فى محيط الدار، وأثناء محاولة فحصهم هرب أحدهم، فتم مطاردته، وأطلق أحد أفراد القوة الرصاص، فأصابه بطلق نارى، ما أسفر عن مفارقته الحياة.
 

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