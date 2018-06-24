تاجيل دعوى الهارب أيمن نور على شطبه من جداول الصحفيين لـ 30 يوليو

كتب أحمد عبد الهادى

قررت الدائرة الثانية قضاء إدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة تاجيل نظر الدعوى المقامة من أيمن نور، يطالب فيها بوقف القرار الصادر من نقابة الصحفيين بشطب اسمه من جداول النقابة لجلسة 30 يوليو للإعلان.

واختصمت الدعوى رقم 23627 لسنة 72 قضائية، نقيب الصحفيين بصفته.

وكانت نقابة الصحفيين قررت فى 23 يناير الماضى شطب عضوية الهارب أيمن نور من جداول النقابة، لعدم سداد الاشتراكات لأكثر من خمس سنوات متصلة.

وقالت النقابة فى بيان لها: "إعمالاً لقانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 قررت نقابة الصحفيين إسقاط عضوية أيمن نور من جداول النقابة، لعدم سداده الاشتراكات الخاصة به لأكثر من خمس سنوات متصلة".