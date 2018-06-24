video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 24 يونيو 2018 04:48 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

تاجيل دعوى الهارب أيمن نور على شطبه من جداول الصحفيين لـ 30 يوليو

الأحد، 24 يونيو 2018 03:11 م
تاجيل دعوى الهارب أيمن نور على شطبه من جداول الصحفيين لـ 30 يوليو أيمن نور صاحب قناة وموقع الشرق-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق
قررت الدائرة الثانية قضاء إدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة تاجيل نظر الدعوى المقامة من أيمن نور، يطالب فيها بوقف القرار الصادر من نقابة الصحفيين بشطب اسمه من جداول النقابة لجلسة 30 يوليو للإعلان.
 
واختصمت الدعوى رقم 23627 لسنة 72 قضائية، نقيب الصحفيين بصفته.
 
وكانت نقابة الصحفيين قررت فى 23 يناير الماضى شطب عضوية الهارب أيمن نور من جداول النقابة، لعدم سداد الاشتراكات لأكثر من خمس سنوات متصلة.
 
وقالت النقابة فى بيان لها: "إعمالاً لقانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 قررت نقابة الصحفيين إسقاط عضوية أيمن نور من جداول النقابة، لعدم سداده الاشتراكات الخاصة به لأكثر من خمس سنوات متصلة".
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

‎حبس عاطل فقأ عين عامل بفرد خرطوش فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بحلوان

ضبط صاحب طاحونة لتخزينة 2 طن دقيق بلدى مدعم لبيعه بالسوق السوداء بقنا

مجلس الدولة

الحوادث

الهارب ايمن نور

نقابة الصحفيين

ايمن نور

شطب ايمن نور




لا تفوتك
الأهرام سبورت يضم طارق حامد وعلى جبر من الزمالك بـ5 ملايين دولار

الأهرام سبورت يضم طارق حامد وعلى جبر من الزمالك بـ5 ملايين دولار

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

صور.. "أمن الجيزة" يكشف غموض مقتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه بعد مرور 5 أيام.. الأب وراء ارتكاب الجريمة ويعترف: خفت عليهم من الفقر بعد خسارة ثروتى فى البورصة.. والتحريات تكشف: يعانى من مرض نفسى

صور.. "أمن الجيزة" يكشف غموض مقتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه بعد مرور 5 أيام.. الأب وراء ارتكاب الجريمة ويعترف: خفت عليهم من الفقر بعد خسارة ثروتى فى البورصة.. والتحريات تكشف: يعانى من مرض نفسى

للمرة الأولى فى تاريخ المملكة.. اليوم المرأة السعودية تقود سيارتها وسط اهتمام دولى.. المشاهير يوثقون اللحظات الأولى وفرحة السعوديات بعد الانطلاق.. تخصيص مواقف خاصة للنساء.. وسعوديات: شكرا خادم الحرمين.. فيديو

للمرة الأولى فى تاريخ المملكة.. اليوم المرأة السعودية تقود سيارتها وسط اهتمام دولى.. المشاهير يوثقون اللحظات الأولى وفرحة السعوديات بعد الانطلاق.. تخصيص مواقف خاصة للنساء.. وسعوديات: شكرا خادم الحرمين.. فيديو

القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه فى بولاق

القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه فى بولاق

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة