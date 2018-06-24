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تأخر إقلاع 5 رحلات دولية بمطار القاهرة لظروف التشغيل وأعمال الصيانة

الأحد، 24 يونيو 2018 09:09 ص
تأخر إقلاع 5 رحلات دولية بمطار القاهرة لظروف التشغيل وأعمال الصيانة مطار القاهرة - أرشيفية
كتبت رحاب نبيل
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شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، تأخر  إقلاع 5 رحلات دولية بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة .
 
 
وقالت مصادر ملاحية بالمطار، أن المطار شهد تأخر رحلات الخطوط السعودية رقم 321 المتجهة إلى الرياض، ورحلة الخطوط الكويتية رقم 510 المتجهة إلى الكويت، ورحلة شركة العربية للطيران رقم 9621 المتجهة إلى الشارقة، ورحلة شركة الشرق الأوسط رقم 309 المتجهة إلى بيروت بسبب ظروف التشغيل.
 
 
وأضافت المصادر أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلة شركة فلاي ناس 266 المتجهة إلى الرياض لأكثر من 3 ساعات بسبب عطل فني أصابها أثناء إنهاء إجراءات إقلاعها.
 
 
 

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