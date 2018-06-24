تأخر إقلاع 12 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل

كتب محمود عبد الغنى

شهد مطار القاهرة الدولى، تأخر إقلاع 12 رحلات دولية، عن موعدها المقرر بجدول التشغيل، بسبب ظروف التشغيل.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار: إن رحلة خطوط طيران الجزائر، رقم 4039 المتجهة إلى الجزائر، ورحلتين الخطوط العربية للطيران رقم 9628، 9621 المتجهان إلى مدينة الشارقة، ورحلة خطوط عمان للطيران، رقم 406 إلى مدينة مسقط، ورحلة خطوط "آرى كايرو" للطيران رقم 441 المتجهة إلى مدينة ينبع، ورحلة خطوط طيران الخليج رقم 40 المتجهة إلىالبحرين، تأخروا أكثر من ساعة فى حركة الإقلاع بسبب ظروف التشغيل والصيانة.

وأيضًا تأخرت رحلة خطوط طيران ناس، رقم 266 المتجهة إلى مدينة الرياض، ورحلة الخطوط السعودية، رقم 321، المتجهة إلى مدينة الرياض، وأيضا الرحلة رقم 386 المتجهة إلى مدينة جدة، ورحلة خطوط المصرية للطيران رقم 510، المتجهة إلى الكويت، ورحلة الخطوط التونسية للطيران، رقم 814، المتجهة إلى تونس، ورحلة الخطوط التركية للطيران رقم693، المتجهة إلى مدينة إسطنبول.