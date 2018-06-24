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تأجيل محاكمة طارق النهرى و3 آخرين بـ "أحداث مجلس الوزراء"لجلسة 21 يوليو

الأحد، 24 يونيو 2018 12:50 م
تأجيل محاكمة طارق النهرى و3 آخرين بـ "أحداث مجلس الوزراء"لجلسة 21 يوليو المتهم طارق النهرى-أرشيفية
كتبت أمانى الأخرس
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، الأحد، برئاسة المستشار ناجى شحاتة، محاكمة الفنان طارق النهرى، و3 آخرين فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث مجلس الوزراء" وحرق المجمع العلمى لـ 21 يوليو، لعرض المتهم ثروت غريب جابر، على الطب الشرعى  واستكمال المرافعة.
 
وعقدت الجلسة بعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت، وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.
 
وكانت المحكمة عاقبت طارق النهرى،غيابيا بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بالتورط فى حرق المجمع العلمى والتجمهر، والتظاهر وحيازة أسلحة نارية.
 
واشتعلت النيران فى المجمع العلمى خلال ديسمبر 2011،وألقى القبض على النهرى فى إبريل 2012، بتهمة التورط فى القضية، وأخلت النيابة سبيل طارق
النهرى بعدها بأيام، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة أحكاما غيابية بالسجن المؤبد ضد النهرى وآخرين.
 
 

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مجلس الوزراء

المجمع العلمى

حريق

طارق النهري

أسلحة وزخيرة




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