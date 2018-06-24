بشار الأسد: اتهام سوريا باستخدام الأسلحة الكيميائية لا علاقة له بالواقع

موسكو(أ ش أ)

أكد الرئيس السورى بشار الأسد، أن اتهام سوريا باستخدام الأسلحة الكيميائية لا علاقة له بالواقع.

وقال الرئيس السورى - خلال مقابلة مع قناة "إن تى فى" الروسية، بُثت اليوم الأحد" هذه الاستفزازات لا علاقة لها بالواقع، هذه هى ثمرة تخيلاتهم الخاصة وتخيلات وسائل الإعلام، وهذا ما اخترعه الإعلام وينتشر فى جميع أنحاء العالم من خلال الإنترنت ووسائل الإعلام الأخرى".

وأضاف:" أن الأمريكيين يكذبون باستمرار، وعندما لا يكون هناك احترام للمعايير الدولية وعندما لا تكون هناك مؤسسات فعالة للأمم المتحدة، لا يمكنك الحديث عن منع الاستفزازات"، مشيرا إلى أن العالم يعيش وفقا لقوانين الغاب .

وتابع الرئيس السورى " أن الغرب لن يشارك فى إعادة إعمار سوريا، مشددا على أن بلاده لن تسمح لهم بذلك، وإن لدى سوريا ما يكفى من القوة لأعاده أعمار البلاد"، مؤكدا أن الإصلاح الدستورى يعتمد فقط على إرادة الشعب السورى، لافتا إلى ضرورة إجراء استفتاء على الإصلاحات الدستورية .