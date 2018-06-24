video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 24 يونيو 2018 03:07 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

بدء سحب البصمة الحيوية لحجاج بيت الله الحرام على مستوى الجمهورية اليوم

الأحد، 24 يونيو 2018 01:24 ص
بدء سحب البصمة الحيوية لحجاج بيت الله الحرام على مستوى الجمهورية اليوم حجاج داخل المطار
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

يجري حجاج بيت الله الحرام، اليوم الأحد، البصمة الحيوية لمدة أسبوع وذلك على مستوى الجمهورية قبل سفرهم للأراضى المقدسة.

وقررت وزارة الداخلية سحب البصمة الحيوية لكافة الحجاج الفائزين بالقرعة اعتبارًا من اليوم الأحد حتى يوم 1 يوليو القادم عدا يوم 29 يونيو مع الوضع فى الإعتبار أن البصمة الحيوية مجانية بدون تحصيل أى رسوم.

 

وأكدت الداخلية أنه للإستفسار والإستعلام يرجى الإتصال على رقم (0227983000) أو الخط الساخن رقم (16161).

جاء ذلك فى ضوء اضطلاع قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتسهيل والتيسير على الفائزين بقرعة الحج لهذا العام (1439هـ /2018 م)، وفى إطار قيام السلطات السعودية هذا العام بتطبيق نظام سحب البصمة الحيوية لكافة الحجاج كشرط لإصدار التأشيرة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية تنظم ندوة توعوية للحجاج

"تضامن الجيزة" تنتهى من البصمة الحيوية لحجاج الجمعيات وتنظم لقاء تدريبي

الحج

الحجاج

الداخلية

البصمة الحيوية




لا تفوتك
رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة