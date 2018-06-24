بدء سحب البصمة الحيوية لحجاج بيت الله الحرام على مستوى الجمهورية اليوم

كتب محمود عبد الراضي

يجري حجاج بيت الله الحرام، اليوم الأحد، البصمة الحيوية لمدة أسبوع وذلك على مستوى الجمهورية قبل سفرهم للأراضى المقدسة.

وقررت وزارة الداخلية سحب البصمة الحيوية لكافة الحجاج الفائزين بالقرعة اعتبارًا من اليوم الأحد حتى يوم 1 يوليو القادم عدا يوم 29 يونيو مع الوضع فى الإعتبار أن البصمة الحيوية مجانية بدون تحصيل أى رسوم.

وأكدت الداخلية أنه للإستفسار والإستعلام يرجى الإتصال على رقم (0227983000) أو الخط الساخن رقم (16161).

جاء ذلك فى ضوء اضطلاع قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتسهيل والتيسير على الفائزين بقرعة الحج لهذا العام (1439هـ /2018 م)، وفى إطار قيام السلطات السعودية هذا العام بتطبيق نظام سحب البصمة الحيوية لكافة الحجاج كشرط لإصدار التأشيرة.