video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 24 يونيو 2018 07:10 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

بدء المباحثات الفنية بين الخرطوم وجوبا لإعادة تشغيل حقول النفط بجنوب السودان

الأحد، 24 يونيو 2018 05:13 م
بدء المباحثات الفنية بين الخرطوم وجوبا لإعادة تشغيل حقول النفط بجنوب السودان رئيس جنوب السودان سلفاكير
الخرطوم (أ ش أ)
إضافة تعليق

بدأت مباحثات فنية عالية المستوى بين الخرطوم وجوبا اليوم الأحد بالعاصمة السودانية؛ بهدف إعادة تشغيل حقول النفط بدولة جنوب السودان.

وقال وزير النفط والغاز رئيس الجانب السودانى فى المباحثات المهندس أزهرى عبدالقادر ، فى تصريح له اليوم ، إن أجندة المباحثات تعنى بإعادة الإنتاج النفطى من حقول "الوحدة" و"سارجاث" وزيادة الإنتاج من الحقول المنتجة حاليا فى "فلوج" والتباحث حول التفاصيل الفنية المتعلقة ببدء الإنتاج مجددا وجدولتها فى خطة عمل سريعة..متوقعاً ذهاب الفرق الفنية فى أقرب فرصة ممكنة بعد توثيق ما يتفق عليه ويحول ذلك إلى خطة عملية بمواقيت زمنية محددة.

وأضاف أن شركتى (2B وOPCO) من جانب السودان و"جيبوك" من جانب جنوب السودان شرعتا بالفعل فى وضع الترتيبات اللوجستية للإمداد الفنى لحقل سارجاث وتهيئة البيئة للفرق الفنية التى تأتى من جنوب السودان ، وإمكانية توصيل الكهرباء لبدء الانتاج النفطى.

وتوقع عبدالقادر نجاح المباحثات الحالية، موضحا أنها تأتى امتدادا لزيارته السابقة إلى جوبا ضمن وفد السودان برئاسة وزير الخارجية والتى كانت بغرض نقل مبادرة الرئيس عمر البشير لإنفاذ مشروع السلام بين الفرقاء بدولة الجنوب، مؤكدا أن السلام يحتاج إلى دعم مادى يتمثل فى استخراج النفط لمصلحة البلدين.

ومن جانبه..قال إزيكيل لول جاتكوث وزير الطاقة بدولة جنوب السودان رئيس وفد بلاده : "إن المباحثات أتت لإنفاذ توجيهات رئاسة البلدين لاستئناف الإنتاج النفطى فى أقرب وقت ممكن وأن البترول يحقق منفعة للطرفين".

وأكد على أهمية التعاون لتحقيق المصالح فى إنتاج النفط من حقول الجنوب وتصديره عبر ميناء بورتسودان، مبرزا استتباب الأمن بمناطق البترول مما يمكن من تهيئة بيئة العمل..ومنوها بأنهم سوف يسجلون زيارة ميدانية لحقول "هجليج" والوقوف على جاهزية المنشآت النفطية فيها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير خارجية السودان: سنناقش خطة نفطية جديدة مع جنوب السودان

زعيم متمردى جنوب السودان يحضر اجتماعا مع سلفاكير فى الخرطوم

جنوب السودان يستبعد إعادة انضمام زعيم المتمردين "ريك مشار" للحكومة

السودان

اخبار السودان

جنوب السودان

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
الأهرام سبورت يضم طارق حامد وعلى جبر من الزمالك بـ5 ملايين دولار

الأهرام سبورت يضم طارق حامد وعلى جبر من الزمالك بـ5 ملايين دولار

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

صور.. "أمن الجيزة" يكشف غموض مقتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه بعد مرور 5 أيام.. الأب وراء ارتكاب الجريمة ويعترف: خفت عليهم من الفقر بعد خسارة ثروتى فى البورصة.. والتحريات تكشف: يعانى من مرض نفسى

صور.. "أمن الجيزة" يكشف غموض مقتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه بعد مرور 5 أيام.. الأب وراء ارتكاب الجريمة ويعترف: خفت عليهم من الفقر بعد خسارة ثروتى فى البورصة.. والتحريات تكشف: يعانى من مرض نفسى

للمرة الأولى فى تاريخ المملكة.. اليوم المرأة السعودية تقود سيارتها وسط اهتمام دولى.. المشاهير يوثقون اللحظات الأولى وفرحة السعوديات بعد الانطلاق.. تخصيص مواقف خاصة للنساء.. وسعوديات: شكرا خادم الحرمين.. فيديو

للمرة الأولى فى تاريخ المملكة.. اليوم المرأة السعودية تقود سيارتها وسط اهتمام دولى.. المشاهير يوثقون اللحظات الأولى وفرحة السعوديات بعد الانطلاق.. تخصيص مواقف خاصة للنساء.. وسعوديات: شكرا خادم الحرمين.. فيديو

القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه فى بولاق

القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه فى بولاق

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة