بدء المباحثات الفنية بين الخرطوم وجوبا لإعادة تشغيل حقول النفط بجنوب السودان

الخرطوم (أ ش أ)

بدأت مباحثات فنية عالية المستوى بين الخرطوم وجوبا اليوم الأحد بالعاصمة السودانية؛ بهدف إعادة تشغيل حقول النفط بدولة جنوب السودان.

وقال وزير النفط والغاز رئيس الجانب السودانى فى المباحثات المهندس أزهرى عبدالقادر ، فى تصريح له اليوم ، إن أجندة المباحثات تعنى بإعادة الإنتاج النفطى من حقول "الوحدة" و"سارجاث" وزيادة الإنتاج من الحقول المنتجة حاليا فى "فلوج" والتباحث حول التفاصيل الفنية المتعلقة ببدء الإنتاج مجددا وجدولتها فى خطة عمل سريعة..متوقعاً ذهاب الفرق الفنية فى أقرب فرصة ممكنة بعد توثيق ما يتفق عليه ويحول ذلك إلى خطة عملية بمواقيت زمنية محددة.

وأضاف أن شركتى (2B وOPCO) من جانب السودان و"جيبوك" من جانب جنوب السودان شرعتا بالفعل فى وضع الترتيبات اللوجستية للإمداد الفنى لحقل سارجاث وتهيئة البيئة للفرق الفنية التى تأتى من جنوب السودان ، وإمكانية توصيل الكهرباء لبدء الانتاج النفطى.

وتوقع عبدالقادر نجاح المباحثات الحالية، موضحا أنها تأتى امتدادا لزيارته السابقة إلى جوبا ضمن وفد السودان برئاسة وزير الخارجية والتى كانت بغرض نقل مبادرة الرئيس عمر البشير لإنفاذ مشروع السلام بين الفرقاء بدولة الجنوب، مؤكدا أن السلام يحتاج إلى دعم مادى يتمثل فى استخراج النفط لمصلحة البلدين.

ومن جانبه..قال إزيكيل لول جاتكوث وزير الطاقة بدولة جنوب السودان رئيس وفد بلاده : "إن المباحثات أتت لإنفاذ توجيهات رئاسة البلدين لاستئناف الإنتاج النفطى فى أقرب وقت ممكن وأن البترول يحقق منفعة للطرفين".

وأكد على أهمية التعاون لتحقيق المصالح فى إنتاج النفط من حقول الجنوب وتصديره عبر ميناء بورتسودان، مبرزا استتباب الأمن بمناطق البترول مما يمكن من تهيئة بيئة العمل..ومنوها بأنهم سوف يسجلون زيارة ميدانية لحقول "هجليج" والوقوف على جاهزية المنشآت النفطية فيها.