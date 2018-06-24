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بالأسماء.. التشكيل النهائى للمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة

الأحد، 24 يونيو 2018 10:18 م
بالأسماء.. التشكيل النهائى للمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة
كتب أحمد إسماعيل
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ننشر التشكيل النهائى لهيئة قضايا الدولة وتعديلاته الجديد، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 75 لسنة 1963 بتنظيم بتشكيل المجلس الأعلى للهيئة، وكذلك بالإطلاع على قرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994، الخاص باللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة.

المستشار حسين عبده خليل حمزة _ رئيس لهيئة قضايا الدولة عضو

المستشار محمد مصطفى الكنانى ماضى _ نائب لرئيس الهيئة عضو

المستشار محمد وصيف إبراهيم إبراهيم _ نائب لرئيس الهيئة عضو

المستشار رفيق عمر حافظ أحمد شريف _ نائب لرئيس الهيئة عضو

المستشار د.أبو بكر الصديق محمد عامر رزق _ نائب لرئيس الهيئة عضو

المستشار مصطفى إبراهيم حامد جمعه _ نائب لرئيس الهيئة عضو

المستشار سيد رياض السيد أحمد _ نائب لرئيس الهيئة عضو

 


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