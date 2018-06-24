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انقسامات بشأن الهجرة تقلص تأييد المحافظين فى ألمانيا لصالح اليمين المتطرف

الأحد، 24 يونيو 2018 04:07 م
انقسامات بشأن الهجرة تقلص تأييد المحافظين فى ألمانيا لصالح اليمين المتطرف المستشارة الألمانية ميركل
رويترز
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أظهر استطلاع رأى نشر، اليوم الأحد، أن انقسامات داخل التكتل المحافظ الذى تقوده المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أضعفت من نسبة التأييد للحكومة الائتلافية ومكنت في المقابل حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة والمنتمى لليمين المتطرف من بلوغ أعلى نسبة تأييد يحصل عليها.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة (إمنيد) لصالح صحيفة بيلد أم زونتاج أن نسبة تأييد تكتل ميركل المحافظ بلغت 31% بانخفاض نقطتين مئويتين عن الاستطلاع السابق.

وهناك خلاف بين المحافظين بشأن ما إذا كان يتعين رفض دخول المهاجرين المسجلين فى دول أخرى بالاتحاد الأوروبى إلى البلاد.

وتسبب الأمر في انقسامات بين المحافظين وشكل أخطر تحد على الإطلاق لقيادة ميركل وأثار تساؤلات بشأن احتمال انهيار ائتلافها المنتمى ليمين الوسط بعد ما يزيد قليلا عن مئة يوم من توليه السلطة.

وهدد وزير الداخلية هورست زيهوفر، زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي الذي يستعد لانتخابات محلية في بافاريا في أكتوبر، بتحدي رغبات ميركل من خلال إصدار أوامر للشرطة بعدم السماح بدخول طالبى اللجوء إلا إذا تمكنت من التوصل لاتفاق أوسع مع الاتحاد بشأن توزيع المهاجرين.

وظلت نسبة تأييد الحزب الديمقراطى الاشتراكى المنتمي ليسار الوسط، وهو الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، دون تغيير عند 18 بالمئة في الاستطلاع الجديد.

وذكرت الصحيفة أن نسبة تأييد حزب البديل من أجل ألمانيا زادت بنقطة مئوية إلى 16% وهي الأعلى التى يسجلها في استطلاعات إمنيد على الإطلاق.

وشمل الاستطلاع 2336 شخصا وأجري في الفترة من 14 إلى 20 يونيو وسأل المشاركين عن الحزب الذي سيصوتون له إذا أجريت انتخابات عامة بعد أسبوع.

 


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