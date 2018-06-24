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الأحد، 24 يونيو 2018 11:37 م
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انطلاق 27 رحلة سياحية إلى المدن المصرية من مطار القاهرة لنقل ألفى راكب

الأحد، 24 يونيو 2018 10:04 م
انطلاق 27 رحلة سياحية إلى المدن المصرية من مطار القاهرة لنقل ألفى راكب مطار القاهرة
كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد انطلاق 23 رحلة داخلية تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، متجهة إلى المدن السياحية المصرية للاستفادة من العروض التى تقدمها مصر للطيران للسفر على متن رحلاتها في إطار خطتها لتنشيط السياحة الداخلية، كما سيرت بعض الشركات الخاصة 4 رحلات أخرى إلى مديني شرم الشيخ والغردقة. 
 
وقامت سلطات المطار بالتنسيق مع شركة مصر للطيران بتخصيص فرق من العلاقات العامة تابعة لشركتى الميناء ومصر للطيران داخل الصالات لتسهيل عملية تسفير السائحين وفقا لرحلاتهم، حيث غادر المطار ألفين و217 راكبا من مختلف الجنسيات. 
 
وشهد المطار تسيير شركة مصر للطيران 6 رحلات إلى مدينة الغردقة و8 رحلات إلى مدينة شرم الشيخ و3 رحلات إلى كل من مدينتى الأقصر وأسوان بالإضافة إلى تسيير رحلة أخرى إلى كل من مدينة مرسي علم وبرج العرب وأسيوط.
 
كما سيرت شركة النيل للطيران رحلتين إلى مدينة الغردقة، ورحلة واحدة الى مدينة شرم الشيخ، بالاضافة الى تسيير الشركة المصرية العالمية للطيران رحلة إلى مدينة الغردقة. 
 
وشهدت معظم الرحلات التى انطلقت منذ بداية اليوم الأحد انتظامًا في مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر.
 
 
 

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