انطلاق منظومة النظافة الجديدة بحى مصر الجديدة 17 يوليو المقبل

كشف المهندس إبراهيم صابر، رئيس حى مصر الجديدة، عن موعد انطلاق منظومة النظافة الجديدة بالحى، والتى تم تطبيقها رسميا فى 9 أحياء بالعاصمة، وقال إنه من المقرر البدء فيها فى 17 يوليو المقبل، وذلك بعد انتهاء عقد شركة النظافه الإسبانيةfcc .

وأضاف رئيس الحى أن المنظومة الجديدة لن تعتمد على وجود صناديق قمامة بالشوارع، وسيقوم عمال هيئة النظافة بأعمال كنس الشوارع، مناشدا المواطنين بوضع أكياس القمامة أمام الوحدات السكنية، ليسهل رفعها من قبل متعهدى الجمع السكنى.

وأوضح أن المنظومة ستعتمد على تقسيم الحى إلى مربعات، والاعتماد على شركات صغيرة للنظافة "متعهدى جمع سكنى من المنازل"، حيث سيتم جمع المخلفات من المنازل ومن المحلات.