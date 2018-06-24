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انتخابات تركيا.. كبير مستشارى أردوغان يهدد بإطلاق النار على معارضى الرئيس

الأحد، 24 يونيو 2018 08:55 م
انتخابات تركيا.. كبير مستشارى أردوغان يهدد بإطلاق النار على معارضى الرئيس كبير مستشارى الرئيس التركى مصطفى أكيش
كتب – محمود محيى
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هدد كبير مستشارى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الذى تم تعيينه مؤخرا عضوا بمجلس إدارة التلفزيون التركى مصطفى أكيش، معارضى الرئيس بالقتل عبر تغريدة بحسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قال خلالها إنه مستعد لإطلاق النار على معارض الرئيس من أجل الوطن، الأمر الذى اعتبره مراقبون تهديدًا للمعارضة.

ونشر أكيش وهو نائب برلمانى عن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم عن مدينة "قونيا" فى التغريدة صورة ضابط الصف عمر خالص دمير الذى استشهد أثناء تصديه لعملية الإطاحة بأردوغان ليلة 15 يوليو عام 2016 وعلق عليها قائلا: "قد لا نستشهد مثلك وقد لا نكون من الشهداء الشرفاء مثلك أبدا، ولكننا اليوم سنطلق النار من أجل الوطن مثلما فعلت أنت. هيا، بسم الله نبدأ".

تغريدة مستشار أردوغان
تغريدة مستشار أردوغان

 

وقالت صحيفة "زمان" التركية إن تغريدة أكيش، اثارت انتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى تركيا بينما علق البعض على التغريدة بقولهم إن أنصار أردوغان يستعدون لحرب أهلية فى حال عدم فوزه بالانتخابات.


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