انتخابات تركيا.. حزب الشعب الجمهورى يشكك فى النتائج الأولية بالإعلام الرسمى

كتب أيمن رمضان

شكك حزب الشعب الجمهورى بزعامة محرم أنجه مرشحه الرئاسى فى النتائج الأولية التى تعلنها وسائل الإعلام الرسمية التركية والتى تزعم حصد الرئيس رجب طيب أردوغان للنسبة الأكثر من إجمالى ما تم فرزه حتى الآن، جاء ذلك وفق شريط الأخبار العاجلة لفضائية "سكاى نيوز"، عربية.

كانت وسائل الإعلام التركية الرسمية، قالت إن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بلغت نحو 86% من مجموع الناخبين وأن "أردوغان" يتصدر بنحو 58 % بعد فرز 30% من أصوات الناخبين .

فيما أكد حزب أنجه، أن الأرقام التى تصلهم تقول إن "أردوغان" لم يحصل على أكثر من 48% من الأصوات حتى الآن.