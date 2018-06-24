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انتخابات تركيا.. السلطات التركية تحتجز وفدا فرنسيا بعد كشفه تزوير الانتخابات

الأحد، 24 يونيو 2018 05:56 م
انتخابات تركيا.. السلطات التركية تحتجز وفدا فرنسيا بعد كشفه تزوير الانتخابات الانتخابات التركية
باريس (أ ف ب)
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انتخابات تركيا

اعتقلت السلطات التركية الأحد، وفدا فرنسيا من الحزب الشيوعى بينهم أحد أعضاء مجلس الشيوخ أثناء محاولتهم مراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية، كما أعلن الحزب المعارض.

وقال الحزب فى بيان إن "السلطات التركية تريد خنق أى انتقاد للتزوير الواسع الجارى" مضيفا أن السناتورة كريستين برونو بين المحتجزين.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن نحو 10 أوروبيين واجهوا إجراء قانونيا بينهم 3 فرنسيين و 3 ألمان و 4 إيطاليين لاتهامهم بالتصرف على أنهم مراقبين دون أوراق اعتماد فى مناطق جنوب شرق البلاد التى تسكنها غالبية تركية.

وأعرب حزب الشعب الجمهورى،الحزب المعارض الرئيسى، عن قلقه بشأن عدد الشكاوى من المخالفات الانتخابية فى مناطق جنوب شرق تركيا.

ويصوت فى انتخابات تركيا التشريعية والبرلمانية التى تعتبر أصعب اختبار للرئيس رجب طيب أردوغان.

ويتجاوب عشرات آلاف الأتراك مع دعوات من المعارضة لمراقبة الاقتراع كما أن وفدا من مراقبى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا موجود فى تركيا.

             

 


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