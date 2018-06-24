انتخابات تركيا..الاعتداء على المراقبين وطردهم من اللجان لفسح المجال للتزوير

كتب – محمود محيى

استمرار لفرض البلطجة من جانب مؤيدى وأنصار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، والعمل على تزوير الانمتخابات الرئاسية لصالحه تم الاعتداء على مراقبين للانتخابات تابعين لحزب "الشعب الجمهورى" الكردى المعارض وطردهما من لجان مدرسة "أولوهان" للأئمة والخطباء ببلدة الخليلية.

وحذر كمال كليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، التركى المعارض، اليوم الأحد، من تزايد الشكاوى حول وقوع خروقات انتخابية فى جنوب وجنوب شرق تركيا، وقال "لا يجوز تعريض الانتخابات إلى شكوك".

وعقب الإدلاء بصوته فى لجنة انتخابية بمنطقة جوكور آمبار فى العاصمة أنقرة، قال كليجدار أوغلو فى تصريح صحفى نشرته صحيفة "زمان" التركية: "لم تواجهنا مشاكل جادة على مستوى تركيا لحد الآن، لكننا تلقينا شكاوى جدية من مناطق معينة".