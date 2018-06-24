اليوم.. فتح باب الترشح بانتخابات نقابة المرشدين السياحيين

تبدأ النقابة العامة للمرشدين السياحيين فتح باب الترشح بانتخابات النقابة العامة، على مقعد النقيب العام و8 مقاعد لعضوية المجلس، وذلك اليوم الأحد، وتستمر ذلك لمدة 5 أيام، حتى 28 يونيو الحالى.

ومن المقرر أن يتم إجراء عمليات التصويت بالانتخابات يوم 24 يوليو المقبل، من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، ويليها عمليات الفرز، وفى حال وجود حاجة لإجراء إعادة للانتخابات فسيتم ذلك يوم 31 يوليو المقبل، وذلك تحت إشراف قضائى كامل.

وحددت النقابة 17 مقرا على مستوى الجمهورية، للتصويت بالانتخابات، موزعة على مستوى المحافظات الموجود بها نقابات فرعية، بواقع 3 لجان بالقاهرة بمقر النقابة الرئيسى برمسيس، و4 لجان فى نقابة التطبيقيين بالعباسية، و4 لجان بالنقابة الفرعية بالجيزة، ولجنتين بالنقابة الفرعية بالأقصر، ولجنة بنقابة الإسكندرية، ولجنة بنقابة الغردقة، وأخرى بنقابة أسوان، والأخيرة بنقابة جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ.

وينص القانون رقم 121 لسنة 1983 الخاص بنقابة المرشدين السياحيين، على أن مجلس النقابة يتشكل من النقيب وثمانية أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها، وتكون مدة العضوية بمجلس النقابة ثلاث سنوات، ويتم انتخاب الوكيل والأمين العام وأمين الصندوق فى أول اجتماع للمجلس بعد إعلان نتائج التصويت بالانتخابات.