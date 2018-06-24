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النقض تنظر طعون المتهمين فى "اغتيال هشام بركات" اليوم

الأحد، 24 يونيو 2018 05:00 ص
النقض تنظر طعون المتهمين فى "اغتيال هشام بركات" اليوم محاكمة المتهمين بإغتيال النائب العام
كتبت هدى أبو بكر
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تنظر محكمة النقض، اليوم الأحد، طعن 67 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اغتيال النائب العام السابق هشام بركات"، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن من 10 سنوات للمؤبد.

كانت دائرة الأحد ( ب ) بالمحكمة، قد أجلت طعون المتهمين فى جلسة 13 مايو الماضى إلى جلسة اليوم 24 يونيو للإطلاع.

ورفضت محكمة النقض فى 19 أبريل الماضى طعن 46 متهما بقضية "اغتيال النائب العام" على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين، وأيدت قرار الإدراج لمدة 3 سنوات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت فى 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهما، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.

وعاقبت المحكمة، 15 متهما بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذى توفى قبل الفصل فى الدعوى.

واستشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، فى يونيو 2015، ووجه للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار"وتصنيعها.


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