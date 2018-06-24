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النقض تؤجل طعون المتهمين باغتيال النائب العام لجلسة 26 أغسطس المقبل

الأحد، 24 يونيو 2018 12:37 م
النقض تؤجل طعون المتهمين باغتيال النائب العام لجلسة 26 أغسطس المقبل محكمة النقض-أرشيفية
كتبت -هدى أبو بكر
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أجلت محكمة النقض، اليوم، الأحد، طعن 53 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اغتيال النائب العام السابق هشام بركات"، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن من 10 سنوات للمؤبد لجلسة 26 أغسطس المقبل.
 
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت فى 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهما، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.
 
وعاقبت المحكمة، 15 متهما بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذى توفى قبل الفصل فى الدعوى.
 
واستشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، فى يونيو 2015، ووجه للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار"وتصنيعها.
 

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