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المعارضة التركية تحذر من مخالفات تصويت فى الحنوب الشرقى

الأحد، 24 يونيو 2018 02:42 م
المعارضة التركية تحذر من مخالفات تصويت فى الحنوب الشرقى انتخابات تركيا
(أ ف ب)
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أعرب حزب المعارضة الرئيسى فى تركيا، اليوم الأحد، عن قلقه جراء عدد الشكاوى بشأن حدوث مخالفات في عملية التصويت في جنوب شرق البلاد مع إدلاء الأتراك بأصواتهم في الاقتراع الذي يشهد منافسة هى الأشد منذ سنوات.

وأفاد حزب الشعب الجمهوري وهو حزب محرم إينجه المنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب اردوغان، أن قيادات فى الحزب أكدت وقوع مخالفات في محافظة شانلى أورفا.

وقال الناطق باسم الحزب بولنت تيزجان للصحافيين في أنقرة "وردت الكثير من الشكاوى من شانلى أورفا. تدخل زملاؤنا حيث وقعت" هذه الحالات.

وأفاد أنه تم تقديم شكاوى إلى اللجنة الانتخابية في المنطقة والهيئة العليا للانتخابات، مضيفا "نحاول ضمان سلامة صناديق الاقتراع".

لكن لدى إدلائه بصوته في اسطنبول، أكد اردوغان "تم إبلاغى بعدم وجود أى مشاكل جدية في انحاء تركيا" في ما يتعلق بسلامة عملية الاقتراع.

وخلال المؤتمر الصحافي، عرض تيزجان تسجيلا مصورا من منطقة سروج في شانلي أورفا أفاد الحزب أنه تأكد من صحته، تحدث فيه شخص عن وجود أصوات فى صندوق الاقتراع يتجاوز عددها الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.

وقتل أربعة أشخاص في وقت سابق هذا الشهر خلال الحملة في سروج حيث يعيش عدد كبير من الأكراد ويتوقع أن يصوت كثيرون لحزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأقلية القومية.

وأشار تيزجان إلى حادثة أخرى وقعت في منطقة الايوبية في شانلي اورفا حيث قال إن مئة صوت أحضروا إلى صندوق اقتراع ليلا لصالح "تحالف الشعب" الذى يجمع بين حزب أردوغان، العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية.

وندد تيزجان بوجود مسلحين في شوارع سروج قال إنهم يشكلون أجواء تهديد خلال الانتخابات.

وحذر من أنهم "يحاولون الضغط على الناخبين في سروج يحاولون خلق ما يشبه أجواء تهديد للناخبين يوم الاقتراع".

وأكد محللون أن اجراء انتخابات شفافة يعد أمرا ضروريا لتركيا فى إطار الانتخابات التشريعية والرئاسية التي تجري بشكل متزامن الأحد وتعد بمثابة أصعب اختبار مر به اردوغان فى صندوق الاقتراع.

واستجاب عشرات آلاف المواطنين الأتراك لدعوات المعارضة لمراقبة الاقتراع فيما تم نشر مراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للإشراف على سير العملية الانتخابية.


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