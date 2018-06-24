video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 24 يونيو 2018 12:59 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

المستشار حنفى جبالى يتولى منصبه رئيسا للمحكمة الدستورية رسميا 1 أغسطس

الأحد، 24 يونيو 2018 12:27 م
المستشار حنفى جبالى يتولى منصبه رئيسا للمحكمة الدستورية رسميا 1 أغسطس المستشار الدكتور حنفى على جبالى
كتب: إبراهيم قاسم
إضافة تعليق
وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، بالإجماع، على اختيار المستشار الدكتور حنفى على جبالى النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، اعتبارًا من 1 أغسطس لبلوغه سن التقاعد.
 
يذكر أن المستشار حنفى الجبالى وُلد فى 14 يوليه 1949، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، بتقدير جيد جدًا، وحصل من جامعة عين شمس على درجتى الماجستير والدكتوراه.
 
عُين الجبالى وكيلاً للنائب العام، ثم عُين بمجلس الدولة، وتدرج فى العمل به حتى درجة مستشار مساعد، وعُين بعدها بالمحكمة الدستورية العليا، وتدرج بها من مستشار بهيئة المفوضين ثم رئيسًا لها، حتى تم اختياره عضوًا بهيئة المحكمة من عام 2001 حتى الآن، حيث يشغل حاليًا منصب النائب الأول لرئيس المحكمة، إلى جانب نشاطه العلمى المتمثل فى الأبحاث والدراسات فى مجال القضاء الدستورى، وشارك فى العديد من المؤتمرات الدولية، حيث قدم فيها أبحاثًا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وتم نشر أبحاثه فى المجلات والدوريات العربية والأجنبية، وقد تم اختياره أمينًا عاماً لاتحاد المحاكم الدستورية العربية.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر السيرة الذاتية للمستشار حفنى جبالى الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية

اختيار المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيساً للمحكمة الدستورية العليا رسميا

أخبار الحوادث

المحكمة الدستورية العليا

أخبار المحاكم

محاكم مصر اليوم

المحكمة الدستورية

رئيس المحكمة الدستورية

اخبار القضاء

قضاة مصر




لا تفوتك
القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه بالجيزة

القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه بالجيزة

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

إنطلاق امتحانات الأحياء والديناميكا وعلم النفس والاجتماع بالثانوية العامة.. طلاب كفر الشيخ يتوقعون سهولة الامتحان.. ومدير أمن سوهاج: استنفار أمنى كامل بكافة الإدارات التعليمة.. وقلق يسيطر على طلاب الإسكندرية

إنطلاق امتحانات الأحياء والديناميكا وعلم النفس والاجتماع بالثانوية العامة.. طلاب كفر الشيخ يتوقعون سهولة الامتحان.. ومدير أمن سوهاج: استنفار أمنى كامل بكافة الإدارات التعليمة.. وقلق يسيطر على طلاب الإسكندرية

برعاية إيطالية.. مركز بحوث الشرطة يعقد أولى الدورات التدريبة للأفارقة فى القاهرة.. روما تستعين بالشرطة المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. و 22 جنسية تتدرب على أحدث أساليب مكافحة الجريمة المنظمة

برعاية إيطالية.. مركز بحوث الشرطة يعقد أولى الدورات التدريبة للأفارقة فى القاهرة.. روما تستعين بالشرطة المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. و 22 جنسية تتدرب على أحدث أساليب مكافحة الجريمة المنظمة

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

لو بتحبى الضفاير.. اعرفى إزاى تعمليها بأكثر من شكل فى خروجاتك المختلفة

لو بتحبى الضفاير.. اعرفى إزاى تعمليها بأكثر من شكل فى خروجاتك المختلفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة