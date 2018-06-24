المرور يضبط 12 سيارة و دراجة بخارية فى حملات بالجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور والمرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وأسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية من رصد 12 سيارة متروكة و دراجة بخارية ، خشية استخدمها فى العمليات الأرهابية، ومنها 4 سيارات تم تسليمها لمالكها و 3 سيارات تم حجزها بالأقسام و المراكز ، و5 دراجات بخارية بدون تراخيص و لوحات، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .