video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 24 يونيو 2018 09:56 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

المرور: انتهاء أعمال إصلاحات كوبرى 15 مايو وسط انتشار الخدمات الأمنية

الأحد، 24 يونيو 2018 09:23 ص
المرور: انتهاء أعمال إصلاحات كوبرى 15 مايو وسط انتشار الخدمات الأمنية صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

أعادت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، فتح كوبرى 15 مايو اتجاه شارع الجبلاية، وذلك بعد انتهاء أعمال إصلاحات الفاصل المعدنى بالكوبرى، وسط انتشار الخدمات المرورية بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، على أن يتم البدء فى أعمال أخرى بنهاية اﻷسبوع الحالى.

وكانت إدارة مرور القاهرة، أعلنت عن إجراء إصلاحات للكوبرى بدءا من الساعة الواحدة صباح الجمعة وحتى السادسة صباح اﻷحد لمدة أسبوعين، حيث تم إجراء عملية الغلق بالتناوب ودعم المنطقة بالعلامات الارشادية و المخاريط و الطواحين، بالتنسيق مع نائب مدير المرور لقطاع الغرب لمنع ظهور أى كثافات.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المرور يغلق كوبرى 15 مايو جزئيًا بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

اخبار الحوادث

اخبار المرور

كوبرى 15 مايو

اعمال اصلاحات

مرور القاهرة

اصلاح فاصل

اخبار مصر

الحوادث




لا تفوتك
الحكومة: المتحف المصرى يضم 100 ألف قطعة أثرية وسينقل مصر نقلة كبيرة سياحيا

الحكومة: المتحف المصرى يضم 100 ألف قطعة أثرية وسينقل مصر نقلة كبيرة سياحيا

فيديو.. الأمير الوليد بن طلال يجلس بجوار ابنته "ريم" أثناء قيادتها السيارة

فيديو.. الأمير الوليد بن طلال يجلس بجوار ابنته "ريم" أثناء قيادتها السيارة

أحياء الجيزة الراقية تودع "الفلل".. استبدالها بأبراج سكنية فى المهندسين والدقى يغير ملامح المنطقة ويهدد شبكات المرافق.. أقل وحدة بـ2 مليون جنيه.. ورئيس شركة المياه: الشبكات لم تجدد منذ إنشائها

أحياء الجيزة الراقية تودع "الفلل".. استبدالها بأبراج سكنية فى المهندسين والدقى يغير ملامح المنطقة ويهدد شبكات المرافق.. أقل وحدة بـ2 مليون جنيه.. ورئيس شركة المياه: الشبكات لم تجدد منذ إنشائها

حصاد اليوم العاشر من كأس العالم.. تونس تزيد أوجاع العرب بهزيمة ثقيلة أمام بلجيكا.. المكسيك تقترب من التأهل بفوز صعب على كوريا الجنوبية.. ألمانيا تقتل السويد بهدف الدقيقة 95.. وإصابة دموية لنجم الماكينات

حصاد اليوم العاشر من كأس العالم.. تونس تزيد أوجاع العرب بهزيمة ثقيلة أمام بلجيكا.. المكسيك تقترب من التأهل بفوز صعب على كوريا الجنوبية.. ألمانيا تقتل السويد بهدف الدقيقة 95.. وإصابة دموية لنجم الماكينات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة