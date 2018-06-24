المرور: انتهاء أعمال إصلاحات كوبرى 15 مايو وسط انتشار الخدمات الأمنية

كتب عبد الرحمن سيد

أعادت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، فتح كوبرى 15 مايو اتجاه شارع الجبلاية، وذلك بعد انتهاء أعمال إصلاحات الفاصل المعدنى بالكوبرى، وسط انتشار الخدمات المرورية بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، على أن يتم البدء فى أعمال أخرى بنهاية اﻷسبوع الحالى.

وكانت إدارة مرور القاهرة، أعلنت عن إجراء إصلاحات للكوبرى بدءا من الساعة الواحدة صباح الجمعة وحتى السادسة صباح اﻷحد لمدة أسبوعين، حيث تم إجراء عملية الغلق بالتناوب ودعم المنطقة بالعلامات الارشادية و المخاريط و الطواحين، بالتنسيق مع نائب مدير المرور لقطاع الغرب لمنع ظهور أى كثافات.