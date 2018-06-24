المرصد: الطيران الروسى يشن غارات على جنوب سوريا لأول مرة منذ 2017

لندن أ ش أ

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، أن الطيران الروسى شن غارات على مناطق تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة فى جنوب سوريا، فى وقت متأخر اليوم السبت، وذلك للمرة الأولى منذ أن وافقت على وقف لإطلاق النار فى هذه المنطقة عام 2017.

وقال المرصد (مقره لندن) - طبقا لقناة (الحرة) الأمريكية الليلة - إن هناك أكثر من 25 غارة جوية روسية مكثفة شنت على عدة بلدات فى ريف درعا الشرقي، فيما لم يعلن عن حصيلة للضحايا.

وتشكل أجزاء من محافظات درعا والقنيطرة والسويداء فى جنوب سوريا إحدى مناطق خفض التوتر التى نتجت عن محادثات أستانا.