المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يتسقبل وزير الأوقاف فى أول زيارة بعد تجديد الثقة

كتب لؤى على

استقبل اليوم الأحد العاملون بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، استقبالاً حافلا في أول زيارة له للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعد تجديد الثقة.

كان فى مقدمة مستقبليه الدكتور أحمد عجيبة، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وأحمد عبد الهادى، وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووكلاء الوزارة ومديرو العموم والإدارات والموظفون بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث أعربوا جميعًا عن سعادتهم بتجديد الثقة فيه وشكرهم البالغ للرئيس الجمهورية على هذه الثقة الغالية.