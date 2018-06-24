المتحدث باسم الحكومة: كل ما يثار عن حركة المحافظين "شائعات"

كتب إبراهيم حسان

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن كل ما يثار إعلاميا وما تتناقله بعض وسائل التواصل الاجتماعى بشأن حركة المحافظين، "شائعات" ليس لها أى أساس من الصحة.

وأضاف سلطان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، عبر قناة dmc، أنه عندما تستقر الأمور بالنسبة لحركة المحافظين، سيتم الإعلان عنها بشكل رسمى فى وقتها، وتابع بالقول: "أنا فى حدود وظيفتى ومسئوليتى حتى الآن لا أعلم وليس لدى أى معلومة عن هذا الأمر".