المالية: 24 مليار جنيه تكلفة العلاوة.. وترشيد دعم الوقود وفر 50 مليارًا

كتب محسن البديوى

قال محمد معيط ، وزير المالية، إن تكلفة العلاوة الاستثنائية التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للموظفين والعاملين بالدولة تقدر بـ24 مليار جنيه، موضحًا أنه يتم توفيرها من الموازنة العامة للدولة.

وأضاف وزير المالية فى مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على قناة "دى إم سى"، أن الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية والاستثنائية 265 جنيهًا للفرد، موضحًا أن العلاوة الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية 7% بحد أدنى 65 جنيهًا.

واستطرد: "العلاوة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 65 جنيهًا، مضاف عليها العلاوة الاستثنائية 200 جنيه من الدرجة السادسة وحتى الرابعة، و190 جنيهًا من الدرجة الثالثة وحتى الأولى، و180 جنيهًا من درجة مدير عام وما فوقها".

وأشار إلى أن هناك 15% زيادة على إجمالى قيمة المعاش المنصرف، بحد أدنى 150 جنيهًا، إضافة إلى رفع الحد الأدنى لقيمة المعاش من 500 إلى 750 جنيهًا بزيادة 50% اعتبارًا من أول شهر يوليو المقبل بتكلفة 28 مليار جنيه.

وأوضح، أن ترشيد دعم المواد البترولية وفر للموازنة العامة 50 مليار جنيه، معقبًا: "كان من الضرورى رفع الدعم عن المواد البترولية من أجل منع زيادة الدين الخارجى نتيجة السلف لتغطية عجز الموازنة".

وذكر أن موارد الدولة فى موازنة العام المالى 2018 /2019، تبلغ 989 مليار جنيه، بينما تبلغ خدمة فوائد الدين 541 مليار جنيه، وأقساط الدين تبلغ 276 مليار جنيه، بينما لا تتجاوز موازنة.