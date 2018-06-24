الكهرباء: يجب التأكد من دقة القراءات.. وزيادة معدلات التحصيل

كتبت رحمة رمضان

اجتمع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمهندس محمد عسل رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء لمتابعة ما تم الوصول إليه فى تنفيذ خطط التطوير، فى الشركة، التى يمتد نطاق عملها إلى عدد من المناطق وتتضمن محافظات المنوفية ، القليوبية ، الغربية .

وأكد شاكر، فى بيان له اليوم على ضرورة التأكد من دقة القراءات، وزيادة معدلات التحصيل وتحصيل المتأخرات من الجهات المختلفة، و الإهتمام بحل شكاوى المواطنين ، وتحسين كفاءة الأداء .



واستعرض المهندس محمد عسل رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء تقريراً أوضح فيه الموقف التنفيذى لكل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية ، وكذلك تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية للأماكن الأكثر خطورة بالتنسيق مع المحافظات وكذلك موقف الضبطية القضائية .



وحول الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية الذاتية أوضح المهندس محمد عسل أنه جاري تنفيذ عمليات بمبلغ 158.8 مليون جنية حتي 31 /5 /2018 ،كما تم تنفيذ عمليات بمبلغ 568.2 مليون جنية حتي 31 /5 /2018 من خلال الخطة الطموحة بداية من 13 / 8 / 2017 .



وحول خطة تعديل المسار الهوائي إلي كابلات أرضية فقد تم اعتماد مبلغ 195.7 مليون جنيه كمرحلة أولى حتى 30 / 06 / 2018 لتعديل الخطوط الهوائية وتحويلها إلى كابلات أرضية وجاري تنفيذ عمليات بمبلغ 176 مليون جنيه .



وأضاف محمد عسل أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات للغير بإجمالى يصل إلى حوالى 234.9 مليون جنيه .



هذا كما تم الانتهاء من عدد من الإحلالات والتجديدات والتوسعات حيث تم احلال عدد 246 محول ، تم اضافة عدد 98 محول لتحسين الجهود ، تم فرد 557.1 كم كابلات لتحسين اداء مغذيات الجهد المتوسط ، وتم احلال عدد 2144 عامود جهد متوسط، كما تم احلال 184.8 كم موصلات جهد متوسط ، وتم احلال وتجديد عدد 10 موزعات ، وتم اضافة عدد 1.5 موزع جديد بإجمالي عدد (11.5) موزع ، وتم احلال عدد 12454 عامود جهد منخفض.



وفى هذا الاطار شدد الدكتور شاكر على ضرورة وضع الآليات والسبل للمحافظة على توصيل التغذية الكهربائية للمشتركين وذلك من خلال الدوائر الأساسية والدوائر البديلة ، أثناء تنفيذ خطة التطوير مع الحرص على إبلاغ المشتركين حال قطع التيار إذا لزم الأمر قبل القيام بأعمال الصيانة.



وفى إطار المشروع التجريبى لتركيب 250 ألف عداد ذكى على مستوى الجمهورية فقد تم الانتهاء من تركيب 290 عداد ذكى فى نطاق عمل الشركة وذلك ضمن المرحلة الأولى وجارى الإعداد للمرحلة الثانية والتى تتضمن تركيب 2700 عداد ، للوصول إلى المرحلة الالثة والنهائية والتى تتضمن تركيب مايقرب من 27 ألف عداد .



و أكد الدكتور شاكر على ضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة وجودة التنفيذ وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها ومن جانبه أوضح عسل أنه تم تطوير فروع الشركة حيث تم تطوير عدد 5 فروع ( كفر الزيات – سمنود – تلا – منوف – قها ) ، وجاري تطوير عدد 4 فروع ( السنطة – اشمون – زفتي – قطور). كما تم الانتهاء من عدد من أعمال التطوير علي مستوي الشركة من خلال تطوير معدات النقل بالشركة .



كما تم أيضاً تدعيم منظومة الشحن للعدادات مسبوقة الدفع حيث تم شراء 175 ماكينة شحن إضافية خاصة بالمقرات فى نطاق عمل الشركة ،



وحول أهمية القضاء على سرقات التيار أكد الدكتور شاكر على أهمية تدعيم الضبطية القضائية بالكفاءات اللازمة للقضاء على السرقات بالإضافة إلى تحسين معدلات الفقد ، ومن جانبه أضاف محمد عسل أن الشركة قد نجحت من خلال الضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار وتم تحرير عدد 1960 محضر سرقة تيار وبلغ إجمالى ما تم تحصيله 1263 محضر بإجمالى قيمة تصل إلى حوالى 3,5 مليون جنيه.



كما شدد الدكتور شاكر على ضرورة الإهتمام برفع إمكانيات العاملين القائمين بالأعمال وتنفيذها واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية خلال التنفيذ.



وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة مراعاة الدقة وكذلك سرعة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لتلك الخطة.