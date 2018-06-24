القوى العاملة: إعلان أسماء المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس اتحاد العمال اليوم

تعلن اللجنة العامة لانتخابات تشكيلات التنظيمات النقابية العمالية في مرحلتها الثالثة والأخيرة للدورة التي تستمر 4 سنوات (2018/2020)، اليوم الأحد ، أسماء المرشحين علي الرئاسة والعضوية لمجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

يذكر أنه كان قد تقدم للترشح لرئاسة وعضوية الاتحاد حتي قفل باب الترشح أمس السبت، على منصب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي محمد جبالي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، في حين تقدم لعضوية الاتحاد من النقابات العامة 26 عضوا- باستثناء النقابة العامة للنقل البري لم تتقدم بالعضو- وهم : محمد سالم ، من نقابة الزراعة ، حسام الدين مصطفي ، النقل البحري، وجمال صابر السكة الحديد، وهشام فؤاد المرافق العامة ، وهشام رضوان ، التعليم والبحث العلمي، والسعيد النقيب ، الإنتاج الحربي، وعلي عبد الوهاب ، النيابات والمحاكم ، وفؤاد حسان ، البريد ، ومجدي حسن ، هيئة النقل العام.

كما تقدم، جمال عقبي، البنوك والتأمينات، عادل عبد الفضيل ، المالية العامة والضرائب ، ممدوح محمدي ، محمد جبران ، البترول ، أحمد عبد المقصود العلوم الصحية ، عبد المنعم الجمل، البناء والأخشاب، وإبراهيم توفيق الاتصالات، وصالح سليمان، الخدمات الصحية ، وحسن شحاتة ، النقل الجوي ، وهشام فاروق ، الخدمات الإدارية، ومحمد وهب الله ، التجارة ، ومجدي البدوي ، الصحافة والطباعة والإعلام، وعبد الفتاح إبراهيم ، الغزل والنسيج ، ومحمد عرابي ، المناجم والمحاجر ، وخالد الفقي ، الصناعات الهندسية ، وعماد حمدي الكيماويات ، وخالد عبد الطيف عيش الصناعات الغذائية .

ومن المقرر أن تبدأ الطعون والبت فيها علي أسماء المرشحين، وفقا لقرار وزير القوي العاملة ، محمد سعفان، رقم 117 لسنة 2018 ، غدا الأثنين ، وسوف تعلن الكشوف النهائية للمرشحين 26 يونيو الجاري، لتجري الانتخابات 27 من نفس الشهر علي منصب الرئاسة والعضوية لمجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، يعقب ذلك في اليوم التالي إعلان النتائج وإيداع الأوراق 28 من نفس الشهر بالتشكيل النهائي.

وبذلك يسدل الستار علي ماراثون الانتخابات النقابية العمالية ، التي جاءت بعد توقف دام أكثر من 12 عاما، لتشكل مسارا جديدا نحو الديمقراطية، ويحقق الاستقرار داخل الأوسط العمالية النقابية بانتهاء هذه الانتخابات.