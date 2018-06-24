القوات العراقية تقتل "العقل المدبر" لداعش بمحافظة صلاح الدين

بغداد (أ ش أ)

أفادت مصادر استخباراتية عراقية، اليوم الأحد، بأن القوات الأمنية تمكنت من قتل قيادى كبير فى تنظيم داعش الإرهابى، فى قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت قناة (العراقية) الإخبارية أن القوات الأمنية وبعملية نوعية وبناء على معلومات استخبارية دقيقة قتلت ما يسمى بـ"العقل المدبر" للتنظيم الإرهابى ويدعى (أبو سلام العراقى) وتم قتله وهو مختبئ فى أحد الانفاق مع 5 من مرافقيه فى جزيرة الشرقاط.

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تنفذ حملات أمنية واسـعة فى محـافظة صلاح الدين؛ للقضاء على الخلايا النائمة لتنظيم (داعش) الإرهابى بشكل تام.