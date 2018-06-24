القضاء العراقى يعلن نقل صناديق الاقتراع من مناطق التزوير إلى بغداد

وقال مجلس المفوضين فى بيان إن صناديق الاقتراع من المناطق التى ترددت فيها مزاعم تزوير ستنقل إلى بغداد حيث ستجرى إعادة الفرز فى حضور ممثلين عن الأمم المتحدة فى موعد ومكان سيحددان لاحقا.

وطلب البرلمان العراقى إعادة فرز يدوى على مستوى البلاد بعد مزاعم تزوير واستبدل أعضاء مفوضية الانتخابات بمجلس المفوضين، وقال القضاة مفسرين قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم الخميس إنهم سيعيدون الفرز يدويا للصناديق المشتبه بتزويرها فقط.