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القضاء العراقى يعلن نقل صناديق الاقتراع من مناطق التزوير إلى بغداد

الأحد، 24 يونيو 2018 04:52 م
القضاء العراقى يعلن نقل صناديق الاقتراع من مناطق التزوير إلى بغداد صندوق - أرشيفية
رويترز
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قالت لجنة من قضاة منتدبين لإدارة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الأحد، إن العراق سيعيد فرز الأصوات فى الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى مايو فقط فى المناطق التى وردت فى تقارير رسمية عن مزاعم تزوير أو فى شكاوى رسمية.

وقال مجلس المفوضين فى بيان إن صناديق الاقتراع من المناطق التى ترددت فيها مزاعم تزوير ستنقل إلى بغداد حيث ستجرى إعادة الفرز فى حضور ممثلين عن الأمم المتحدة فى موعد ومكان سيحددان لاحقا.

وطلب البرلمان العراقى إعادة فرز يدوى على مستوى البلاد بعد مزاعم تزوير واستبدل أعضاء مفوضية الانتخابات بمجلس المفوضين، وقال القضاة مفسرين قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم الخميس إنهم سيعيدون الفرز يدويا للصناديق المشتبه بتزويرها فقط. 

 


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