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القضاء الإدارى يؤجل نظر دعاوى إلغاء عزل 7 من مجلس نقابة الصيادلة لـ 29 يوليو

الأحد، 24 يونيو 2018 01:17 م
القضاء الإدارى يؤجل نظر دعاوى إلغاء عزل 7 من مجلس نقابة الصيادلة لـ 29 يوليو محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر دعاوى إلغاء قرار عزل 7 من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة من مناصبهم وتصعيد غيرهم، خلال الجمعية العمومية التى عقدت برئاسة الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة لجلسة 29 يوليو، المقبل للاطلاع.
 
واختصمت الدعاوى رقم 44539/44453/44388/44383/44552/44451 لسنة 72 قضائية، نقيب الصيادلة .
 
وكانت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، برئاسة نقيب الصيادلة الدكتور محي عبيد، والتى عقدت فى 14 مايو الماضى، قد قررت إسقاط عضوية 7 من أعضاء مجلس النقابة العامة، هم الدكتور "أحمد عبيد، أحمد فاروق، حسام حريرة، ثروت حجاج، محمد عصمت، فتح الله الشرقاوى، عمرو زكريا".

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